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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.10.22 06:06 조회수
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1. 올가을 들어 가장 추운 아침…곳곳 한파특보

오늘(22일) 서울의 아침 기온이 5도에 머무는 등 올가을 들어 가장 춥습니다. 전국 곳곳에 한파특보가 발효된 가운데 추위는 내일 아침까지 이어지겠습니다.

2. '역삼 연쇄 방화' 범행 시인…구속영장 신청

'역삼동 연쇄 방화' 피의자인 70대 남성이 경찰 조사에서 범행을 대체로 인정했습니다. 경찰은 이 남성에 대해 어젯밤 구속영장을 신청했고 살인미수 혐의 적용도 검토하고 있습니다.

3. "10월 중 대남 확성기" 엄포…미 대사 "한-미 난기류"

북한 김여정 노동당 부장이 요새화를 진행 중인 군사분계선 근처를 시찰했다면서 이번 달 안에 대남 확성기를 가동하겠다고 위협했습니다. 미셸 스틸 주한 미국 대사는 한미 관계가 '난기류'를 겪고 있다고 공개적으로 언급했습니다.

4. PHP 해킹 비상…"업데이트 못하면 오프라인 전환"

전 세계 웹사이트 70%에서 사용하는 프로그래밍 언어 PHP에서 심각한 보안 취약점이 발견됐습니다. 미국과 유럽의 정보보안 기관들은 즉각적인 업데이트가 불가능하다면 시스템을 오프라인 상태로 전환하라고 권고했습니다.
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