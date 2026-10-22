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[날씨] 올가을 가장 추운 아침…내륙 곳곳 서리·얼음

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작성 2026.10.22 01:14 조회수
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북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 부쩍 추워졌습니다.

오늘(22일)은 올가을 들어서 가장 춥겠습니다.

전국 곳곳에 한파주의보가 내려져 있는 가운데 서울의 아침 기온이 5도, 파주가 0도, 대관령은 영하 3도까지 떨어지는 등 어제 아침보다 10도가량이 곤두박질하겠습니다.

옷차림 따뜻하게 잘해주셔야겠습니다.

때 이른 추위는 그리 오래가지는 않겠습니다.

절기 상강인 내일 아침까지는 다소 평년 기온을 밑돌겠지만 낮부터는 평년보다 기온이 오르겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 맑은 가운데 내륙과 산지를 중심으로는 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있겠습니다.

자세한 지역별 아침 기온 살펴보면 서울과 대구가 5도, 춘천이 1도까지 떨어지겠고요, 낮 기온 서울이 16도, 대구가 17도 예상됩니다.

금요일에 제주와 남해안을 시작으로 주말부터 다음 주 월요일까지 강원, 영동과 충청, 이남 지역에 비 소식이 나와 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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