북 김여정 "오늘 국경 다녀와…10월 중 확성기 가동"

▲ 20일 인천 강화군 송해면에서 바라본 북한 접경지역 설치된 대남 확성기.

북한 김여정 노동당 부장이 북한군 서열 1위인 박정천 원수와 군사분계선 일대, 북한 표현으로는 국경을 시찰했다고 밝혔습니다.김여정은 오늘(21일) 담화를 내고 오늘 새벽 국경의 여러 곳을 다녀왔다면서 앞서 조선중앙통신이 시찰 사실을 보도하면서 어제로 날자를 오기했다고 주장했습니다.김여정은 "국가수반은 세상에서 가장 너절하고 추악한 적과 국경을 마주하고 있다는 사실은 끔찍한 비극이며 따라서 그 국경선은 영원히 넘지 못할 영구적인 선이 되어야 한다고 강조"했다고 전했습니다.이어 "국경이 영구화되면 이 지역에서의 군사적 충돌 위험성은 의심할 바 없이 해소될 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "우리의 전술적 사냥조들은 새로운 진지들을 차지하고 있으며 10월 중으로 대한국 심리전 확성기들이 전 국경선에서 가동상태에 들어가게 될 것"이라고 예고했습니다.김여정은 "우리가 만약 적을 향해 마주 경고사격을 한다고 치자"면서 "국경의 정세는 상상할 수 없이 악화될 것"이라고 말했습니다.우리 군의 경고 방송과 사격에 대한 대응으로 확성기 방송 재개를 하겠다고 밝히면서 이를 '자제력'을 갖춘 행보라고 설명하는 것으로 보입니다.김여정은 "적의 경고 사격 도발이 경고성을 넘어 실제적인 우리의 영토 안전, 장병들의 신변 안전에 위해를 끼치는 결과를 낳게 된다면 우리 국경 장병들은 이성을 잃은 무장 깡패들을 사정없이 처치할 것"이라고 으름장을 놨습니다.(사진=연합뉴스)