김혜경 여사, 한복의 날 행사 참석…"대한민국 대표 문화유산"

▲ 김혜경 여사가 21일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 2026 한복문화주간 기념행사에서 축하공연을 보며 박수치고 있다.

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사는 오늘(21일) '한복의 날' 행사에 참석해 "한복 명예 홍보대사로서 한복의 아름다움과 가치를 더 많은 분께 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 약속했습니다.김 여사는 이날 오후 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 한복문화주간 기념행사에 참석해 "한복은 대한민국을 대표하는 문화유산이자 'K-컬처'의 핵심 자산"이라며 이같이 말했습니다.김 여사는 "최근 우리 한복 브랜드들이 밀라노와 파리에서 세계 패션 관계자들과 만나며 해외 진출의 발판을 마련했다는 반가운 소식을 들었다"며 "끝없는 열정으로 한복의 발전을 이끌어 온 여러분의 헌신과 노력이 끌어낸 결과"라고 강조했습니다.이날 김 여사는 노란색 저고리에 흰색 치마를 입었으며, 최휘영 문화체육관광부 장관과 민주당 한준호·전은수 의원 등도 각양각색의 한복을 입고 참석해 눈길을 끌었습니다.행사에선 '빛을 품은 한복'이라는 주제로 5개 한복 브랜드가 참여한 패션쇼가 열렸습니다.김 여사는 박수를 치고 크게 호응하며 이어진 풍물 공연까지 참석자들과 함께 즐겼습니다.안귀령 청와대 부대변인은 행사 전 김 여사가 서울 종로구 경복궁에서 열린 '한복 바르게 입기 캠페인' 현장을 방문하고 한복 인플루언서들과 챌린지 영상도 촬영했다고 전했습니다.안 부대변인은 "김 여사가 한복을 입고 경복궁을 찾은 시민들과 반갑게 인사를 나눴다"며 "서로의 한복과 장신구를 소개하고 한복의 아름다움에 공감하며 화기애애한 시간을 보냈다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)