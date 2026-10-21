[날씨] 내일 아침 서울 5도…전국 곳곳 한파주의보

내일(22일) 아침은 옷차림 정말 따뜻하게 입고 나오셔야겠습니다.



벌써부터 초겨울이 된 것처럼 공기가 부쩍 차가워졌는데요.



내일 아침은 올가을 들어서 가장 춥겠습니다.



전국 곳곳에 한파특보도 발효된 가운데, 내일 서울의 아침 기온이 5도, 파주가 0도, 대관령이 영하 3도 등 어제와 비교해 10도가량이 크게 떨어지겠습니다.



때 이른 추위는 그리 오래가지는 않겠습니다.



절기 상강인 모레 아침까지는 평년 기온을 다소 밑돌겠지만, 낮부터는 다시 이맘때보다 기온이 오르겠습니다.



내일 전국 하늘 맑겠고, 내륙과 산지를 중심으로 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있겠습니다.



자세한 지역별 아침 기온 보시면 서울과 대구가 5도, 춘천 1도까지 떨어지겠고 낮 기온은 서울이 16도, 광주 17도 예상됩니다.



금요일 제주와 남해안을 시작으로 주말부터 다음 주 월요일까지 강원 영동과 충청 이남 지역에는 비가 내릴 전망입니다.



(현장진행 : 편찬형)



(남유진 기상예보사)