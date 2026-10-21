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[이슈빡] 소아응급실 들이닥친 경찰…수사인가? 무리수인가?

조지현 기자
작성 2026.10.21 19:44 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 조동찬 (한양대 융합의학과 특임전문교수), 장성환 (변호사, '이대목동병원 신생아 사망 사건' 변호)
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아주대병원 소아전문응급의료센터 압수수색의 파장이 커지고 있습니다.
지난 7월, 우즈베키스탄 국적의 생후 4개월 영아가 아주대병원 외래 진료 중 청색증과 산소포화도 저하가 나타나자 소아전문응급의료센터로 옮겨졌지만 1시간 넘는 심폐소생술에도 불구하고 숨졌습니다. 아기의 부모는 아기 사망 직후 112에 신고한 데 이어 의료진을 고소했고 경찰은 지난달 30일 아주대병원 소아응급실을 압수수색했습니다.
분초를 다투는 소아응급실에 대한 압수수색이 정당하냐, 는 지적이 나오는 가운데, 병원 측과 경찰의 의견이 팽팽히 맞서고 있는데요.
소아응급실 의사들이 잇따라 사직서를 내면서 소아 의료 공백에 대한 우려가 더욱 커지고 있습니다.
이번 사건의 본질과 파장, 자세히 짚어봅니다.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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