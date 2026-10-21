"겨울 코트 입어도 됩니다"…전국 곳곳에 '한파특보'

<앵커>



비가 그친 뒤 찬 바람이 불면서 날씨가 급격히 쌀쌀해졌습니다. 내일(22일) 아침은 겨울옷을 꺼내 입어야 할 정도로, 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이겠는데요. 퇴근길 서울 영등포에 나가 있는 기상예보사 연결하겠습니다.



남유진 예보사, 내일 얼마나 추워지는 건가요?



<기상예보사>



오늘 아침까지만 해도 날이 크게 춥다고 느껴지지는 않았는데요.



지금은 공기가 정말 확연히 달라졌습니다.



아침에 비구름이 빠져나가고 그 뒤편으로 곧장 찬 공기가 밀려 내려오면서 지금 어제 같은 시각과 비교했을 때 기온이 벌써 8도나 크게 떨어져 있습니다.



내일 아침에는 겨울 코트를 입어도 충분히 될 날씨입니다.



전국 곳곳에 한파특보도 내려졌습니다.



한파특보는 전날보다 10도 이상 기온이 떨어져 평년보다도 3도 이상이 낮고, 기온이 3도 이하인 지역에 발효됩니다.



중부와 전북 동부, 영남 내륙에 한파주의보가 내려진 가운데, 내일 파주의 아침기온이 0도, 대관령이 영하 3도까지 떨어지겠고, 서울은 5도로 한파특보가 내려지지 않았지만, 오늘 아침보다 기온이 9도가량 곤두박질하며 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



낮에도 서울이 16도에 머무는 등 종일 쌀쌀함이 느껴지겠습니다.



현재 해안가와 제주를 중심으로는 강풍주의보가 발효 중인데요.



오늘 밤에는 차차 해제될 전망입니다.



이번 추위 그리 오래가지는 않겠습니다.



절기 상강인 모레 아침까지는 예년 기온을 다소 밑돌겠지만, 낮부터는 기온이 올라서면서 주말에는 다시 이맘때 온화한 가을 날씨가 예상됩니다.



다만 주말에 충청 이남 지역에 한 차례 비가 내리고 난 뒤에는 다시 기온이 뚝 떨어지겠습니다.



요즘 기온이 워낙 오르락내리락 변동 폭이 무척 큰데요.



기온 변화가 들쑥날쑥한 만큼 어느 때보다 건강 관리를 잘해 주셔야겠습니다.



(현장진행 : 편찬형)