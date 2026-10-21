'군 서열 1위'와 최전방 시찰…"10월 중 대남 확성기"

<앵커>



북한 김여정 노동당 부장과 북한 군서열 1위인 박정천 원수가 북한군 지휘부를 이끌고, '남부 국경 요새화' 공사 현장을 시찰했다고 북한이 밝혔습니다. 김여정은 이달 중으로 대남 확성기들이 가동 상태에 들어가게 될 거라고 엄포를 놨습니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



북한 조선중앙통신은 국방성 고문인 박정천 원수가 어제, '남부 국경 요새화' 공사 현장의 주요 지점들을 현지 시찰했다고 오늘(21일) 보도했습니다.



박 원수의 시찰엔 김여정 부장, 리일환 비서 등 북한 노동당의 지도부뿐 아니라, 인민군 총참모부의 주요 지휘관들이 동행했다고 통신은 전했습니다.



박정천은 현장에서 "적이 경고방송과 경고사격에 이어 앞으로 군인들을 향해 안전을 위협하는 도발을 해올 땐 즉시 반격해야 한다"며, 우리 군의 향후 대응에 즉각 응수하겠단 의사를 분명히 했습니다.



김여정 부장은 "불량배 무리들이 우리 새 '화력 구분대'들이 사격 진지를 차지한 걸 알게 만들어야 한다"고 대남 위협을 구체화하기도 했습니다.



그런데 김여정이 곧이어 추가 담화를 내고 조선중앙통신이 날짜를 오기했다면서, 자신이 박정천과 국경에 다녀온 건 어제가 아니라 오늘 새벽이라고 밝혔습니다.



우리 군 핵심 관계자는 SBS에 "박정천, 김여정 일행이 오늘 오전 남북공동경비구역 JSA와 멀지 않은 서부전선 요새화 공사 현장에 모습을 드러냈다"고 전했습니다.



이 관계자는 "그들의 시찰 모습이 우리 군 탐지 자산에 선명하게 찍혔다"고 덧붙였습니다.



어제 우리 합참의 진영승 의장은 중부전선을 담당하는 5군단 사령부를 방문해 군사대비태세를 확인했는데, 북한이 이를 의식한 걸로 보입니다.



김여정은 추가 담화에서 "10월 중으로 대남 심리전 확성기들이 전 국경선에서 가동 상태에 들어가게 될 것"이라고 으름장을 놨습니다.



(영상편집 : 이승진, 디자인 : 변다영)