'신변 보호' 전처 살인미수 60대 구속…"도망·증거 인멸 우려"

▲ '전처 살인미수 60대' 구속심사 출석

경찰의 신변 보호를 받던 전처를 찾아가 흉기를 휘둘러 중태에 빠뜨린 60대 남성이 오늘(21일) 구속됐습니다.수원지법 성남지원 김주관 영장 전담 부장판사는 오늘 살인미수 혐의를 받는 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행하고 구속영장을 발부했습니다.김 부장판사는 "도망할 염려와 증거를 인멸할 염려가 있다"고 영장 발부 사유를 설명했습니다.A 씨는 앞서 오늘 오전 10시쯤 회색 긴팔 티셔츠를 입고 마스크를 착용하지 않은 모습으로 경기 분당경찰서에서 나왔습니다.그는 "범행은 언제부터 계획했나", "처형 집은 왜 찾아갔나. 처형도 살해하려 했나" 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 법원으로 향하는 호송차에 올라탔습니다.A 씨는 지난 19일 오전 8시 5분쯤 전처인 60대 B 씨의 성남시 분당구 주택 현관문 앞에서 기다리다 출근하려던 B 씨가 문을 열자 밀치고 들어가 흉기를 휘두른 혐의를 받습니다.범행 직후 도주한 그는 약 2시간 만에 서울 중랑구에 있는 B 씨 언니의 자택 앞에서 흉기를 들고 배회하던 중 경찰에 긴급 체포됐습니다.크게 다친 B 씨는 오늘까지 의식을 되찾지 못하고 있습니다.(사진=연합뉴스)