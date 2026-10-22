[지식의발견] 인남식 교수 "이란의 눈빛에 광기가 돕니다"…미국을 원망하고 있는 사우디

지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 시작된 이란 전쟁. 여기에 최근 사우디와 후티 반군의 전쟁까지 격해지면서 전쟁에 연루되지 않은 중동 국가가 사실상 없는 상황입니다. 이 전쟁의 끝은 어디일까요? SBS <지식의발견>에 출연한 인남식 국립외교원 교수는 결국 곧 있을 이스라엘 총선과 미국 중간선거에 달려있다고 봤습니다. 네타냐후, 트럼프 두 사람 모두 진다면 이란이 달라질 거라는 게 인남식 교수의 전망이었는데요. 만약 그렇지 않으면 이 전쟁, 어떻게 되는 거죠? 인남식 교수의 친절한 설명으로 지금 중동 지역 상황을 짚어보시죠.



(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김혜주 류지수, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)