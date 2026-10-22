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[지식의발견] 인남식 교수 "이란의 눈빛에 광기가 돕니다"…미국을 원망하고 있는 사우디

정유미 기자
작성 2026.10.22 18:32 조회수
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지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 시작된 이란 전쟁. 여기에 최근 사우디와 후티 반군의 전쟁까지 격해지면서 전쟁에 연루되지 않은 중동 국가가 사실상 없는 상황입니다. 이 전쟁의 끝은 어디일까요? SBS <지식의발견>에 출연한 인남식 국립외교원 교수는 결국 곧 있을 이스라엘 총선과 미국 중간선거에 달려있다고 봤습니다. 네타냐후, 트럼프 두 사람 모두 진다면 이란이 달라질 거라는 게 인남식 교수의 전망이었는데요. 만약 그렇지 않으면 이 전쟁, 어떻게 되는 거죠? 인남식 교수의 친절한 설명으로 지금 중동 지역 상황을 짚어보시죠.

(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김혜주 류지수, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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