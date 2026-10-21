물컵 속 빨대 뽑고 국화꽃을…소방관 추모 영상 '화제'

▲ 나경진 소방교
추미애 경기도지사의 이른바 '소방 재정 빨대' 발언이 논란을 빚고 있는 가운데 현직 소방관이 이를 빗대 제작한 고 김진석 소방위 추모 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있습니다.
충북 진천소방서 소속 나경진 소방교가 운영하는 유튜브 채널 '소방관 삼촌'은 어제(20일) '빨대'라는 제목의 1분 8초 분량의 영상을 게시했습니다.
이 영상에는 근조 리본을 단 나 소방교가 물이 담긴 유리컵에 꽂힌 노란색 빨대를 뽑아낸 뒤 그 자리에 흰 국화꽃 한 송이를 꽂는 장면이 담겼습니다.
별다른 말이나 설명 없이 진행되는 영상은 마지막에 '고 김진석 소방위님의 명복을 빕니다'라는 문구가 나오며 끝이 납니다.
영상에 등장하는 빨대는 추 지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 연상케 해 해당 발언을 우회적으로 비판하는 의미가 담긴 것으로 해석됩니다.
나 소방교는 해당 영상 설명란에 '경기 부천 공장 화재 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 소임을 다하신 고 김진석 소방위님의 명복을 빈다'며 '해당 화재 현장에서 활동하신 동료 선후배분들의 빠른 회복을 기원한다'고 적었습니다.
이 영상은 21일 오후 4시쯤 30만회가 넘는 조회 수를 기록하며 화제를 모으고 있습니다.
댓글에는 "이게 풍자다", "빨대 발언은 충격이었다"는 내용과 함께 순직한 김진석 소방위를 추모하는 글이 잇따라 달렸습니다.
나 소방교는 2021년 11월부터 유튜브 채널 '소방관 삼촌'을 운영하며 다양한 분장과 밈, 음악 등을 활용해 자칫 딱딱하게 느껴질 수 있는 소방·안전 정보를 재미있고 친숙하게 전달하는 콘텐츠를 제작하고 있습니다.
(사진=유튜브 소방관 삼촌 캡처, 연합뉴스)
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