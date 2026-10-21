물컵 속 빨대 뽑고 국화꽃을…소방관 추모 영상 '화제'

▲ 나경진 소방교

추미애 경기도지사의 이른바 '소방 재정 빨대' 발언이 논란을 빚고 있는 가운데 현직 소방관이 이를 빗대 제작한 고 김진석 소방위 추모 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있습니다.충북 진천소방서 소속 나경진 소방교가 운영하는 유튜브 채널 '소방관 삼촌'은 어제(20일) '빨대'라는 제목의 1분 8초 분량의 영상을 게시했습니다.이 영상에는 근조 리본을 단 나 소방교가 물이 담긴 유리컵에 꽂힌 노란색 빨대를 뽑아낸 뒤 그 자리에 흰 국화꽃 한 송이를 꽂는 장면이 담겼습니다.별다른 말이나 설명 없이 진행되는 영상은 마지막에 '고 김진석 소방위님의 명복을 빕니다'라는 문구가 나오며 끝이 납니다.영상에 등장하는 빨대는 추 지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 연상케 해 해당 발언을 우회적으로 비판하는 의미가 담긴 것으로 해석됩니다.나 소방교는 해당 영상 설명란에 '경기 부천 공장 화재 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 소임을 다하신 고 김진석 소방위님의 명복을 빈다'며 '해당 화재 현장에서 활동하신 동료 선후배분들의 빠른 회복을 기원한다'고 적었습니다.이 영상은 21일 오후 4시쯤 30만회가 넘는 조회 수를 기록하며 화제를 모으고 있습니다.댓글에는 "이게 풍자다", "빨대 발언은 충격이었다"는 내용과 함께 순직한 김진석 소방위를 추모하는 글이 잇따라 달렸습니다.나 소방교는 2021년 11월부터 유튜브 채널 '소방관 삼촌'을 운영하며 다양한 분장과 밈, 음악 등을 활용해 자칫 딱딱하게 느껴질 수 있는 소방·안전 정보를 재미있고 친숙하게 전달하는 콘텐츠를 제작하고 있습니다.(사진=유튜브 소방관 삼촌 캡처, 연합뉴스)