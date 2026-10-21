이 대통령, 유시민 명예훼손 혐의 '처벌 불원' 의사 밝혀

▲ 이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 81주년 경찰의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령이 자신에 대한 명예훼손 혐의로 경찰 수사를 받는 범여권 논객 유시민 작가에 대해 처벌을 하지 말아 달라는 의사를 밝힌 것으로 파악됐습니다.청와대는 조만간 이 대통령의 처벌불원 의사를 해당 사건 수사를 관할하는 서울경찰청에 전달할 예정입니다.유 작가는 지난달 22일 미디어오늘 유튜브 채널에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"면서 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 비판했습니다.이 대통령이 기자회견에서 '검찰 개혁의 최대치는 법무부 안에 수사 담당 기관, 소추 담당하는 기관을 분리하자는 것이었다'는 취지로 말한 것을 두고 유 작가는 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없다"고 발언하기도 했습니다.이에 시민단체 '사법정의 바로세우기 시민행동'(사세행)은 서울경찰청에 유 작가를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발했습니다.명예훼손죄는 피해자가 처벌을 원하지 않으면 형사처벌을 할 수 없는 반의사불벌죄이기 때문에, 이 대통령의 의사가 공식적으로 경찰에 전달되면 유 작가에 대한 수사도 종결될 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)