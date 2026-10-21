"맥주 40잔 마셔" 낚아채 호텔 방으로…관광객 감옥행 위기

▲ 플라밍고 학대 혐의로 유죄를 받은 캐나다인

한 캐나다 관광객이 머물던 미국 호텔의 마스코트인 플라밍고를 술에 취해 훔쳤다가 동물 학대 혐의로 처벌 위기에 처했습니다.현지시간 20일 영국 일간 더타임스에 따르면 캐나다인 미첼 페어반은 현지시간 19일 미국 네바다주 배심원단으로부터 동물 학대 혐의로 유죄 평결을 받았습니다.지난 3월 라스베이거스의 한 호텔에 투숙한 그는 만취 상태로 호텔 야외 방사장에 있던 플라밍고 한 마리를 훔쳐 객실로 데리고 갔습니다.법정에서 공개된 폐쇄회로TV 영상에는 페어반이 방사장 주변을 돌아다니다 27살 된 피치라는 이름의 플라밍고를 낚아채 품에 안고 호텔 방으로 데려가는 모습이 담겼습니다.꽥꽥거리며 끌려갔던 피치는 2∼3분 뒤에 복도로 풀려났습니다.피치는 깃털이 8개나 빠지고 피를 흘렸으며 날개에도 상처를 입었습니다.피치는 건강을 회복했지만 아직도 사람을 경계한다고 전했습니다.검찰 측은 페어반의 방에서 플라밍고 깃털이 발견됐다며 그가 고의로 피치에게 해를 끼쳤다고 주장했습니다.페어반은 법정에서 평생 농담거리로 삼을 수 있는 일이라고 생각했다며 악의적인 의도는 없었다고 진술했습니다.그의 변호사도 페어반이 24시간 동안 맥주 30∼40잔을 마신 상태에서 악의 없는 장난을 친 것으로, 당시 일을 후회하고 있다고 설명했습니다.페어반은 12월 1일 선고 공판을 앞두고 네바다주에서 가택 연금 중에 있습니다.유죄가 인정될 경우 최대 징역 4년6개월에 처해질 수 있습니다.동물권 옹호론자들은 이번 배심원단 결정을 환영했습니다.최근 네바다주의 동물 학대 방지법 강화에 기여한 존 워드비는 이번 조치는 동물을 함부로 대하는 모든 사람에게 네바다에서는 그런 일을 할 수 없다는 경고를 보내는 계기가 될 것이고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)