[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인
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● '1일 1사과' 김민석
성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"김민석, 악재 수습 과정에서 아쉬움 있어"
"당과 관련 모든 일 당대표 책임"
"민주당, 조희대 탄해 추진 말아야"
"민주당, 소방공무원 처우 개선 올해 안에 처리해야"
"민주당, 민생 강경파 없어…면모 보여야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"김민석 '3개월 10%p' 족쇄 돼"
"조희대 탄핵, 여당·국정 운영에 도움 안 돼"
"소방공무원 처우 개선, '다수당' 민주당이 나서야"
"민주당, 김민석 취임 후 추진된 성과 없어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 성치훈 "검찰 개혁 강경파는 있는데, 민생 강경파는 왜 없나?"
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