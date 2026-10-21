[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 전 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인
--------------------------------------------
●'셀프 출품' 유홍준 '사의'
성치훈 / 전 더불어민주당 부대변인
"출품 이후 가치 올라 이해충돌 문제 있어"
"공직은 전문직…도덕적 사명감 갖출 수 있도록 해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"유홍준, 해명 과정서 자신의 잘못 언급 안 해"
"유홍준, 20년 전에도 큰 과오…안타까운 마음뿐"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '셀프 출품 논란' 유홍준 사의…2008년 이어 두 번째 불명예 퇴진
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글