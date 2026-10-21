AI 순찰 로봇·치안 드론 모두 모인다…26년도 국제치안산업대전 개막

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인공지능(AI)과 로봇을 접목한 첨단 치안 기술을 관람할 수 있는 '2026 국제치안산업대전'이 오늘(21일) 인천 송도컨벤시아에서 열렸습니다.이번 전시는 경찰청과 인천시가 공동으로 주최하고 24일까지 나흘간 진행됩니다.국내외 245개 기업이 880여 개 부스를 열고 AI 영상 분석 시스템과 자율주행 순찰 로봇, 치안 드론, 과학수사 장비, 사이버보안 기술 등을 소개합니다.국내 기업의 판매 확대를 위해 31개국 해외 바이어 82명이 참여하는 수출 상담회와 공공기관 구매 상담회, 국민안전산업펀드 투자 상담회 등도 마련됐습니다.조직적 사기(스캠) 등 초국가 범죄에 공동 대응하고자 마련된 '국제공조협의체 총회'도 이번 행사에서 처음으로 개최됩니다.일반 관람객은 경찰 체력 검정과 경찰 장비, 교통 안전 체험 등에 참여할 수 있습니다.관람비는 무료로 운영 시간은 오늘(21일)부터 모레(23일)까지는 오전 10시부터 오후 5시까지, 24일은 오전 10시부터 오후 4시까지입니다.(사진=연합뉴스)