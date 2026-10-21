"택배 도착" 믿었는데…'가짜' 앞으로 이렇게 구별 가능

▲ 우체국 택배 (자료 사진)

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과학기술정보통신부 우정사업본부는 위조된 우편물 도착안내서를 이용한 피싱 범죄를 막기 위해 안내서 양식을 변경하고 대국민 홍보를 강화합니다.우정사업본부는 최근 위조된 우편물 도착안내서가 제보됨에 따라 안내서 변경과 예방 홍보 등 대응 방안을 시행했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.우정사업본부는 지난 12일부터 위조된 우편물 도착안내서가 제보되자 안내서에 우체국은 주민등록번호나 계좌정보를 요구하지 않습니다라는 문구를 추가했습니다.일선 우체국에는 위조 안내서 확인 시 조치 절차를 전달했으며, 공동주택과 집합건물 관리사무소에 피싱 주의 홍보물을 배포하는 등 예방 안내에도 나섰습니다.올해 연말까지는 우편물 도착안내서의 진위를 쉽게 확인할 수 있도록 반투명 로고를 인쇄하는 방안도 마련할 예정입니다.우정사업본부는 안내서의 위·변조가 의심되면 우편고객센터(☎1588-1300)나 가까운 우체국에 연락해 실제 우편물이 배달되고 있는지 확인해 달라고 당부했습니다.박인환 우정사업본부장은 우편물 도착안내서의 QR은 수취인의 연락처를 당사자의 동의로 제공받는 것 외에는 다른 개인정보를 일절 수집하지 않는다며 다른 개인정보를 요구받는 경우 피싱으로 의심하고 즉시 우체국이나 경찰에 신고해야 한다고 강조했습니다.(사진=우정사업본부 제공, 연합뉴스)