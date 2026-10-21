북 "박정천·김여정, 남부국경요새화 공사 현장 현지시찰"

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북한의 국방성 고문인 박정천과 김여정 노동당 총무부장이 군사분계선 일대 공사 현장을 찾았다고 조선중앙통신이 보도했습니다.조선중앙통신은 어제(20일) "박정천 원수"가 "남부 국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 현지 시찰"했다면서 리일환 당 비서와 김여정 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들이 동행했다고 전했습니다.박정천은 "국경 영구화를 위한 차단물 공사 실태를 요해(파악)하고 적들의 온갖 방해와 위협속에서도 조국의 국경선을 강화하기 위한 역사적인 투쟁에 일심분투하고있는 장병들을 고무 격려"했다고 통신은 밝혔습니다.박정천은 '중요 입장' 표명이라며 "장병들! 보란 듯이, 당당히 우리의 국경선을 굳건한 요새로 전변시켜야 한다. 적이 경고방송과 경고사격에 이어 앞으로 우리 군인들을 향해 실제 안전을 위협하는 도발을 해올 때에는 절대로 용납하지 말고 즉시 반격해야 한다. 이제는 설전을 벌리고 앉아 있을 때가 아니다. 조선의 국경 무력은 추악한 적의 망동질에 매우 능숙하고 전문적이며 압도적인 군사행동으로 대응해야 한다"고 말했습니다.이어 "적들이 두려워하지 않을수 없는 화력조직이 필요한 때"라고 위협했습니다.김여정 부장은 "우리 군사지도부는 저 불량배 무리들이 우리의 새로운 화력구분대들이 사격진지를 차지한 것을 알게 만들어야 한다"고 말했습니다.그러면서 국가 수반의 명령을 철저히 관철해야 한다며 "남부국경영구화의 력사적공정은 절대로 거스를수 없다"고 강조했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)