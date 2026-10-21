선관위 직원, 조사 다음날 숨진 채 발견…특검 "강압수사 없었어"

▲ 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 압수수색 중인 21일 과천 중앙선거관리위원회 모습

이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 조사를 받던 중앙선관위 소속 직원이 숨진 채 발견됐습니다.오늘(21일) 오전 7시 6분쯤 화성시 봉담읍 아파트 화단에서 중앙선관위 선거기반과 소속 사무관급(5급) 공무원인 40대 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.A 씨는 거주하던 아파트에서 투신한 것으로 추정되는데, 유서에는 선관위 특검팀 수사 과정에서 느낀 억울함을 호소하는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.A 씨는 어제 오전 선관위 특검팀에 입찰방해와 업무상 배임 혐의를 받는 피의자 신분으로 출석해 조사받은 것으로 파악됐습니다.특검팀은 지난해 대통령선거와 올해 지방선거 당시 사전투표함과 투표소 안내문 등 선거용품 용역계약 전반을 들여다보고 입찰비리 의혹 수사를 확대해오고 있었습니다.A 씨는 어제 저녁 8시 55분쯤 변호인 입회하에 조사를 마친 뒤 1시간 45분가량 피의자 신문조서를 읽고 오후 10시 40분쯤 귀가했습니다.특검팀은 "고인에게 깊은 애도를 표명한다"며 "피의자의 자발적 의사에 따라 조서를 열람하고 수정하는 등 조사 과정에서 강압적 상황은 없었다"고 밝혔습니다.이태한 특검은 오늘 오후 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장을 예방하고 도어스테핑(간이 회견)을 통해 향후 계획을 기자들에게 설명할 계획이었지만, 돌연 일정을 연기했습니다.(사진=연합뉴스)