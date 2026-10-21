정규직 405만 원·비정규직 211만 원…또 벌어진 월급 격차

▲ 서울서부고용복지플러스센터 구직정보 게시물 (지료화면)
올해 비정규직 근로자 수가 60세 이상 고령자를 중심으로 증가하며 또 역대 최대를 기록했습니다.
정규직과 비정규직 간 월평균 임금 차이는 194만 원으로 더 벌어져 통계 작성 이래 가장 큰 격차가 나타났습니다.
국가데이터처는 오늘(21일) 이런 내용을 담은 '2026년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과'를 발표했습니다.
지난 8월 기준 비정규직 근로자는 867만 1천 명으로 1년 전 같은 달보다 10만 3천 명 증가했습니다.
2003년 관련 통계 작성 이래 가장 큰 규모로, 2024년부터 3년 연속 증가하는 흐름입니다.
정규직 근로자는 1천385만 5천 명으로 1만 명 늘었습니다.
임금근로자 증가분(11만 3천 명)의 대부분(10만 3천 명)이 비정규직이라는 뜻입니다.
임금근로자 2천252만 6천 명 가운데 비정규직 비중은 38.5%로, 1년 전보다 0.3%포인트(p) 상승했습니다.
종전 최고치인 2021년 8월(38.4%)을 넘어서며 역대 최고를 기록했습니다.
연령별로는 60세 이상 비정규직이 318만 명으로 13만 5천 명 늘어났습니다.
전체 비정규직에서 60세 이상이 차지하는 비중은 36.7%로 1년 전보다 1.2%p 상승했습니다.
비중 역시 가장 높은 수준입니다.
70세 이상 비정규직은 129만 명으로 8만 5천 명 증가했습니다.
40대 비정규직(118만 4천 명)보다 10만 6천 명 많았습니다.
30대(3만 9천 명)와 50대(1만 1천 명) 비정규직도 증가했지만, 29세 이하(-6만 4천 명)와 40대(-2만 명)에서는 감소했습니다.
데이터처 김락현 고용통계과장은 "15∼29세 청년층과 40대는 인구가 감소하는 연령대라 취업자 감소 효과가 기본적으로 있다"며 "청년층은 고용 상황 자체가 어려워 비정규직 취업자 감소에도 일부 영향이 있던 것 같다"고 분석했습니다.
비정규직 근로자가 가장 많은 산업은 보건·사회복지업(186만 7천 명)으로, 전체의 21.5%를 차지했습니다.
전년 대비 증감을 보면 보건·사회복지업(11만 2천 명), 숙박·음식점업(4만 3천 명) 등 분야에서 늘었습니다.
정보통신업(-2만 4천 명), 공공행정(-2만 2천 명) 등에서는 줄었습니다.
근로형태별로는 한시적 근로자가 603만 5천 명으로 18만 7천 명 늘었고, 시간제 근로자는 438만 2천 명으로 15만 2천 명 증가했습니다.
반면 비전형 근로자는 178만 6천 명으로 4만 8천 명 감소했습니다.
전체 비정규직 중 시간제 근로자가 차지하는 비중은 50.5%로, 통계 작성 이래 가장 높습니다.
시간제 근로자는 같은 사업장에서 같은 종류의 업무를 하는 근로자보다 소정 근로시간이 1시간이라도 짧은 근로자입니다.
성별로 보면 여성 비정규직은 496만 3천 명, 남성은 370만 8천 명으로 각각 4만 6천 명, 5만 7천 명 늘었습니다.
여성 비중은 57.2%로 0.2%p 낮아졌습니다.
비정규직 근로자의 최근 3개월(6∼8월) 월평균 임금은 211만 2천 원으로 작년보다 2만 4천 원 늘었습니다.
정규직 근로자는 405만 2천 원으로 15만 6천 원 증가했습니다.
정규직 월평균 임금이 400만 원을 넘은 것은 처음입니다.
두 집단의 임금 모두 2004년 통계 작성 이래 최고 수준이지만, 정규직의 증가폭이 더 커 격차는 작년 180만 8천 원에서 올해 194만 원으로 13만 2천 원 확대됐습니다.
비정규직의 정규직 대비 임금 비율은 52.1%로, 작년(53.6%)보다 1.5%p 떨어졌습니다.
김락현 과장은 "시간제는 전일제 근로가 아니기 때문에 임금 수준이 낮다"며 "60세 이상 고령층 근로자가 비정규직에서 증가한 점도 영향이 있다"고 해석했습니다.
시간제 근로자를 제외한 비정규직의 월평균 임금은 309만 8천 원으로 6만 1천 원 늘었습니다.
이 경우 정규직과의 차이는 95만 4천 원으로, 정규직의 76.5% 수준이었습니다.
전체 임금근로자의 월평균 임금은 330만 5천 원으로 1년 전보다 10만 원 늘었습니다.
근로형태를 자발적으로 선택한 비정규직 비율은 68.0%로 작년보다 0.2%p 상승했습니다.
자발적 선택 사유는 ▲ 근로조건에 만족(59.9%) ▲ 안정적인 일자리(21.7%) ▲ 직장 이동 등(11.4%) ▲ 노력한 만큼의 수입이나 근무시간 조절 등(7.0%) 순이었습니다.
비정규직 근로자의 현 직장 평균 근속기간은 3년으로 1개월 늘었습니다.
주당 평균 취업시간은 29.5시간으로 1.3시간 증가했습니다.
경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 '임시근로자(Temporary Workers)'는 634만 5천 명으로 작년보다 18만 5천 명 증가했습니다.
임시근로자가 임금근로자에서 차지하는 비중은 28.2%로 1년 전보다 0.7%p 상승했습니다.
OECD 기준은 기간제·단기기대·파견·일일 근로자 등을 포함하지만 시간제·용역·특수형태근로 종사자 등은 제외해 국내 비정규직 통계와 다소 차이가 있습니다.
국가별 비교가 가능한 지난해 임시근로자 비중을 보면 한국이 27.5%로, 네덜란드(25.8%), 일본(14.2%), 캐나다(11.8%), 독일(11.5%) 보다 높았습니다.
(사진=연합뉴스)
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