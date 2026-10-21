정규직 405만 원·비정규직 211만 원…또 벌어진 월급 격차

▲ 서울서부고용복지플러스센터 구직정보 게시물 (지료화면)

올해 비정규직 근로자 수가 60세 이상 고령자를 중심으로 증가하며 또 역대 최대를 기록했습니다.정규직과 비정규직 간 월평균 임금 차이는 194만 원으로 더 벌어져 통계 작성 이래 가장 큰 격차가 나타났습니다.국가데이터처는 오늘(21일) 이런 내용을 담은 '2026년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과'를 발표했습니다.지난 8월 기준 비정규직 근로자는 867만 1천 명으로 1년 전 같은 달보다 10만 3천 명 증가했습니다.2003년 관련 통계 작성 이래 가장 큰 규모로, 2024년부터 3년 연속 증가하는 흐름입니다.정규직 근로자는 1천385만 5천 명으로 1만 명 늘었습니다.임금근로자 증가분(11만 3천 명)의 대부분(10만 3천 명)이 비정규직이라는 뜻입니다.임금근로자 2천252만 6천 명 가운데 비정규직 비중은 38.5%로, 1년 전보다 0.3%포인트(p) 상승했습니다.종전 최고치인 2021년 8월(38.4%)을 넘어서며 역대 최고를 기록했습니다.연령별로는 60세 이상 비정규직이 318만 명으로 13만 5천 명 늘어났습니다.전체 비정규직에서 60세 이상이 차지하는 비중은 36.7%로 1년 전보다 1.2%p 상승했습니다.비중 역시 가장 높은 수준입니다.70세 이상 비정규직은 129만 명으로 8만 5천 명 증가했습니다.40대 비정규직(118만 4천 명)보다 10만 6천 명 많았습니다.30대(3만 9천 명)와 50대(1만 1천 명) 비정규직도 증가했지만, 29세 이하(-6만 4천 명)와 40대(-2만 명)에서는 감소했습니다.데이터처 김락현 고용통계과장은 "15∼29세 청년층과 40대는 인구가 감소하는 연령대라 취업자 감소 효과가 기본적으로 있다"며 "청년층은 고용 상황 자체가 어려워 비정규직 취업자 감소에도 일부 영향이 있던 것 같다"고 분석했습니다.비정규직 근로자가 가장 많은 산업은 보건·사회복지업(186만 7천 명)으로, 전체의 21.5%를 차지했습니다.전년 대비 증감을 보면 보건·사회복지업(11만 2천 명), 숙박·음식점업(4만 3천 명) 등 분야에서 늘었습니다.정보통신업(-2만 4천 명), 공공행정(-2만 2천 명) 등에서는 줄었습니다.근로형태별로는 한시적 근로자가 603만 5천 명으로 18만 7천 명 늘었고, 시간제 근로자는 438만 2천 명으로 15만 2천 명 증가했습니다.반면 비전형 근로자는 178만 6천 명으로 4만 8천 명 감소했습니다.전체 비정규직 중 시간제 근로자가 차지하는 비중은 50.5%로, 통계 작성 이래 가장 높습니다.시간제 근로자는 같은 사업장에서 같은 종류의 업무를 하는 근로자보다 소정 근로시간이 1시간이라도 짧은 근로자입니다.성별로 보면 여성 비정규직은 496만 3천 명, 남성은 370만 8천 명으로 각각 4만 6천 명, 5만 7천 명 늘었습니다.여성 비중은 57.2%로 0.2%p 낮아졌습니다.비정규직 근로자의 최근 3개월(6∼8월) 월평균 임금은 211만 2천 원으로 작년보다 2만 4천 원 늘었습니다.정규직 근로자는 405만 2천 원으로 15만 6천 원 증가했습니다.정규직 월평균 임금이 400만 원을 넘은 것은 처음입니다.두 집단의 임금 모두 2004년 통계 작성 이래 최고 수준이지만, 정규직의 증가폭이 더 커 격차는 작년 180만 8천 원에서 올해 194만 원으로 13만 2천 원 확대됐습니다.비정규직의 정규직 대비 임금 비율은 52.1%로, 작년(53.6%)보다 1.5%p 떨어졌습니다.김락현 과장은 "시간제는 전일제 근로가 아니기 때문에 임금 수준이 낮다"며 "60세 이상 고령층 근로자가 비정규직에서 증가한 점도 영향이 있다"고 해석했습니다.시간제 근로자를 제외한 비정규직의 월평균 임금은 309만 8천 원으로 6만 1천 원 늘었습니다.이 경우 정규직과의 차이는 95만 4천 원으로, 정규직의 76.5% 수준이었습니다.전체 임금근로자의 월평균 임금은 330만 5천 원으로 1년 전보다 10만 원 늘었습니다.근로형태를 자발적으로 선택한 비정규직 비율은 68.0%로 작년보다 0.2%p 상승했습니다.자발적 선택 사유는 ▲ 근로조건에 만족(59.9%) ▲ 안정적인 일자리(21.7%) ▲ 직장 이동 등(11.4%) ▲ 노력한 만큼의 수입이나 근무시간 조절 등(7.0%) 순이었습니다.비정규직 근로자의 현 직장 평균 근속기간은 3년으로 1개월 늘었습니다.주당 평균 취업시간은 29.5시간으로 1.3시간 증가했습니다.경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 '임시근로자(Temporary Workers)'는 634만 5천 명으로 작년보다 18만 5천 명 증가했습니다.임시근로자가 임금근로자에서 차지하는 비중은 28.2%로 1년 전보다 0.7%p 상승했습니다.OECD 기준은 기간제·단기기대·파견·일일 근로자 등을 포함하지만 시간제·용역·특수형태근로 종사자 등은 제외해 국내 비정규직 통계와 다소 차이가 있습니다.국가별 비교가 가능한 지난해 임시근로자 비중을 보면 한국이 27.5%로, 네덜란드(25.8%), 일본(14.2%), 캐나다(11.8%), 독일(11.5%) 보다 높았습니다.(사진=연합뉴스)