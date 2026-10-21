생일 동메달에도 눈물 흘린 역도 김형희 "2등 하려고 왔는데…"

▲ 역도 김형희

직전 두 대회에서 동메달을 딴 김형희(53·서울특별시청)는 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회)에선 은메달을 목표로 바벨을 잡았습니다.그러나 무리 없이 들어 올린 마지막 시기가 실패 판정을 받으면서 53번째 생일에 동메달을 받아들였습니다.김형희 선수는 오늘(21일) 일본 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 대회 역도 여자 67㎏급에서 107㎏을 들어 출전 선수 7명 가운데 3위에 올랐습니다.경기 후 취재진과 만난 김형희 선수는 "너무 슬프다. 기분이 안 난다. 그래도 기분 좋은 마음으로 해야 하는데 어렵다"고 말한 뒤 눈물을 보였습니다.은메달은 손에 잡힐 듯했습니다.1차 시기에서 104㎏, 2차 시기에서 107㎏을 가볍게 성공한 김형희 선수는 인도의 카스투리 라자마니가 마지막 시기에서 108㎏을 들자 109㎏에 도전했습니다.큰 기합과 함께 바벨을 들어 올렸지만, 비디오 판독 끝에 실패 판정을 받았습니다.규정상 바를 가슴까지 내린 뒤 완전히 멈췄다가 다시 밀어 올려야 합니다.김형희 선수는 바를 충분히 멈추지 않은 채 들어 올린 것으로 판정돼 기록을 인정받지 못했습니다.결국 김형희 선수는 2018년 인도네시아와 직전 항저우 대회에 이어 3회 연속 동메달을 획득했습니다.인도네시아에선 107㎏, 2023년에 치러진 항저우 대회에서는 111㎏을 들었습니다.세 대회 연속 시상대에 올랐지만, 원하던 메달 색을 바꾸지는 못했습니다.2007년 역도를 시작한 김형희 선수는 2016 리우와 도쿄, 파리 패럴림픽에 잇달아 출전하며 한국 여자 역도를 이끌어왔습니다.그러나 현재 몸 상태는 아직 완전하지 않습니다.2024 파리 패럴림픽 출전을 앞두고 왼쪽 어깨 수술을 받았고, 지금도 통증이 남아 있습니다.수술 여파 속에 출전한 파리에서는 95㎏으로 9위에 올랐습니다.이번엔 그때보다 12㎏을 더 들었지만, 은메달까지 닿지는 못했습니다.김형희 선수는 "수술 이후 상태가 좋아졌지만 여전히 아프다"며 "훈련 땐 110∼111㎏을 들었다. 실제 대회 때 그만큼 들어올리기 위해선 연습을 더 많이 해야 할 것 같다"고 설명했습니다.생일에 남긴 아쉬움을 뒤로하고 김형희 선수의 도전은 계속됩니다.김형희 선수는 23일 같은 장소에서 열리는 여자 단체전에서 다시 메달을 노립니다.이어 11월 바레인에서 열리는 세계선수권대회를 준비합니다.김형희 선수는 "단체전에서도 세계선수권대회에서도 잘해야 한다. 파이팅하겠다"고 강조했습니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)