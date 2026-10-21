국토장관 "일산 선도지구 사업 추진 더뎌…속도 높여야"

▲ 홍지선 국토교통부 장관 일산신도시 정비사업 추진현황 점검
홍지선 국토교통부 장관이 경기 고양시 일산신도시를 방문해 노후계획도시 정비사업 추진 상황을 점검하고 사업 속도를 낼 것을 당부했습니다.
홍 장관은 오늘(21일) 흰돌마을4단지 사회복지관에서 고양시와 한국토지주택공사(LH) 관계자들을 만나 일산 선도지구 정비사업과 장기공공임대주택 재건축 추진 현황을 점검했습니다.
일산신도시는 후곡·강촌·백송·정발마을 등 4개 선도지구를 중심으로 특별정비구역 지정을 위한 절차가 진행 중입니다.
홍 장관은 "일산은 다른 1기 신도시에 비해 선도지구 사업 추진이 상대적으로 더딘 만큼 시민들이 체감할 수 있는 가시적인 진전이 필요한 시점"이라고 말했습니다.
이어 "기준 용적률과 관련한 재검토가 진행 중인 만큼 고양시는 합리적인 개선 방향을 조속히 정리해 사업이 속도를 낼 수 있도록 노력해 달라"고 당부했습니다.
홍 장관은 1995년 준공된 1천141가구 규모의 영구임대주택인 흰돌마을4단지 재건축 추진 계획도 살폈습니다.
이 단지는 내년 상반기 특별정비구역 지정을 위한 사전 절차를 추진 중입니다.
그는 LH에 후속 절차의 신속한 추진을 주문하면서 "고령자·장애인 등 기존 입주민의 주거 안정을 최우선으로 고려해 임시거처 마련과 이주·재정착 지원에도 세심히 대응해 달라"고 강조했습니다.
홍 장관은 이후 일산 선도지구 중 특별정비구역 지정을 위한 절차가 진행 중인 백송마을을 방문해 "선도지구의 원활한 추진이 일산 전체 정비사업의 속도를 높이는 계기가 돼야 한다"고 말했습니다.
(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)
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