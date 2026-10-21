국토장관 "일산 선도지구 사업 추진 더뎌…속도 높여야"

▲ 홍지선 국토교통부 장관 일산신도시 정비사업 추진현황 점검

홍지선 국토교통부 장관이 경기 고양시 일산신도시를 방문해 노후계획도시 정비사업 추진 상황을 점검하고 사업 속도를 낼 것을 당부했습니다.홍 장관은 오늘(21일) 흰돌마을4단지 사회복지관에서 고양시와 한국토지주택공사(LH) 관계자들을 만나 일산 선도지구 정비사업과 장기공공임대주택 재건축 추진 현황을 점검했습니다.일산신도시는 후곡·강촌·백송·정발마을 등 4개 선도지구를 중심으로 특별정비구역 지정을 위한 절차가 진행 중입니다.홍 장관은 "일산은 다른 1기 신도시에 비해 선도지구 사업 추진이 상대적으로 더딘 만큼 시민들이 체감할 수 있는 가시적인 진전이 필요한 시점"이라고 말했습니다.이어 "기준 용적률과 관련한 재검토가 진행 중인 만큼 고양시는 합리적인 개선 방향을 조속히 정리해 사업이 속도를 낼 수 있도록 노력해 달라"고 당부했습니다.홍 장관은 1995년 준공된 1천141가구 규모의 영구임대주택인 흰돌마을4단지 재건축 추진 계획도 살폈습니다.이 단지는 내년 상반기 특별정비구역 지정을 위한 사전 절차를 추진 중입니다.그는 LH에 후속 절차의 신속한 추진을 주문하면서 "고령자·장애인 등 기존 입주민의 주거 안정을 최우선으로 고려해 임시거처 마련과 이주·재정착 지원에도 세심히 대응해 달라"고 강조했습니다.홍 장관은 이후 일산 선도지구 중 특별정비구역 지정을 위한 절차가 진행 중인 백송마을을 방문해 "선도지구의 원활한 추진이 일산 전체 정비사업의 속도를 높이는 계기가 돼야 한다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)