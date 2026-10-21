선관위 직원, 조사 다음 날 숨진 채 발견…유서도 남겼다

▲ 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 압수수색 중인 21일 과천 중앙선거관리위원회 모습
이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 조사를 받던 중앙선거관리위원회 소속 직원이 숨진 채 발견됐습니다.
오늘(21일) 오전 7시 6분쯤 경기 화성시 봉담읍의 한 아파트 화단에서 중앙선관위 선거기반과 소속 사무관급(5급) 공무원인 40대 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.
유서에는 선관위 특검팀 수사 과정에서 느낀 억울함을 호소하는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.
A 씨는 어제 오전 선관위 특검팀에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았습니다.
A 씨는 입찰방해와 업무상 배임 혐의를 받고 있었습니다.
특검팀은 지난해 대통령선거와 올해 지방선거 당시 사전투표함과 투표소 안내문 등 선거용품 용역계약 전반을 들여다보고 있었습니다.
이와 관련한 입찰비리 의혹 수사도 확대해 왔습니다.
A 씨는 어제 오후 8시 55분쯤 변호인이 입회한 가운데 조사를 마쳤습니다.
이후 1시간 45분가량 피의자 신문조서를 열람하고 오후 10시 40분쯤 귀가했습니다.
특검팀은 "고인에게 깊은 애도를 표명한다"고 밝혔습니다.
이어 "피의자의 자발적 의사에 따라 조서를 열람하고 수정하는 등 조사 과정에서 강압적 상황은 없었다"고 설명했습니다.
특검팀은 A 씨의 사망이 수사에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우는 분위기입니다.
특검팀은 선관위 관련 의혹의 정점으로 평가받는 노태악 전 중앙선관위원장에 대한 압수수색도 진행했습니다.
노 전 위원장의 휴대전화를 확보하는 등 수사 범위를 넓히고 있었습니다.
이태한 특검은 오늘 오후 김지용 초대 중대범죄수사청장을 예방하고 도어스테핑(간이 회견)을 통해 향후 수사 계획을 기자들에게 설명할 계획이었지만, 이 일정 역시 미뤄질 가능성이 제기됩니다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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