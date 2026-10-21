선관위 직원, 조사 다음 날 숨진 채 발견…유서도 남겼다

▲ 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 압수수색 중인 21일 과천 중앙선거관리위원회 모습

이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 조사를 받던 중앙선거관리위원회 소속 직원이 숨진 채 발견됐습니다.오늘(21일) 오전 7시 6분쯤 경기 화성시 봉담읍의 한 아파트 화단에서 중앙선관위 선거기반과 소속 사무관급(5급) 공무원인 40대 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.유서에는 선관위 특검팀 수사 과정에서 느낀 억울함을 호소하는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.A 씨는 어제 오전 선관위 특검팀에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았습니다.A 씨는 입찰방해와 업무상 배임 혐의를 받고 있었습니다.특검팀은 지난해 대통령선거와 올해 지방선거 당시 사전투표함과 투표소 안내문 등 선거용품 용역계약 전반을 들여다보고 있었습니다.이와 관련한 입찰비리 의혹 수사도 확대해 왔습니다.A 씨는 어제 오후 8시 55분쯤 변호인이 입회한 가운데 조사를 마쳤습니다.이후 1시간 45분가량 피의자 신문조서를 열람하고 오후 10시 40분쯤 귀가했습니다.특검팀은 "고인에게 깊은 애도를 표명한다"고 밝혔습니다.이어 "피의자의 자발적 의사에 따라 조서를 열람하고 수정하는 등 조사 과정에서 강압적 상황은 없었다"고 설명했습니다.특검팀은 A 씨의 사망이 수사에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우는 분위기입니다.특검팀은 선관위 관련 의혹의 정점으로 평가받는 노태악 전 중앙선관위원장에 대한 압수수색도 진행했습니다.노 전 위원장의 휴대전화를 확보하는 등 수사 범위를 넓히고 있었습니다.이태한 특검은 오늘 오후 김지용 초대 중대범죄수사청장을 예방하고 도어스테핑(간이 회견)을 통해 향후 수사 계획을 기자들에게 설명할 계획이었지만, 이 일정 역시 미뤄질 가능성이 제기됩니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=연합뉴스)