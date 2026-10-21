종이 빨대의 배신…플라스틱 빨대보다 '인체 발암 영향' 6배 높았다

종이 빨대가 일반 플라스틱 빨대보다 환경에 더 큰 부담을 주는 것으로 조사됐습니다.



국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김위상 국민의힘 의원이 기후에너지환경부에서 제출받은 '일회용 빨대 종합 실태조사' 보고서에 따르면 종이 빨대의 인체 발암 영향이 일반 플라스틱 빨대보다 6.33배 높았습니다.



연구진은 지난해 5월부터 올해 4월까지 일반 플라스틱인 폴리프로필렌(PP), 종이, 생분해 플라스틱, 자연분해가 불가능한 바이오PE의 환경 영향을 비교 분석했습니다.



연구진은 원료 생산부터 폐기까지 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출과 오존층 고갈, 생태 독성, 인체 발암, 미세먼지 영향 등 16개 항목을 평가했습니다.



분석 결과 일반 플라스틱 빨대는 화석연료 자원 고갈 한 가지 항목에서만 환경 영향이 가장 높았고, 이외 기후변화, 미세먼지 영향, 인체 발암 등 10개 항목에서는 환경영향이 가장 적었습니다.



반면 식물성 원료로 만들어졌지만 자연 분해되지 않는 바이오PE 빨대는 오존층 고갈, 기후변화 등 10개 항목에서 환경영향이 가장 컸습니다.



종이 빨대는 광물자원 고갈 등 3개 항목에서, 생분해 플라스틱 빨대는 생태독성 등 2개 항목에서 가장 큰 영향을 미쳤습니다.



인체 발암 영향은 일반 플라스틱 대비 종이 빨대가 6.33배, 바이오PE가 16.18배, 생분해 플라스틱이 3.34배 높았습니다.



미세먼지 영향도 종이 빨대 1.62배, 바이오PE 12.02배, 생분해 플라스틱 1.97배로 조사됐습니다.



빨대는 소재와 관계없이 재활용이 사실상 어렵다는 점도 확인됐습니다.



연구진이 재활용 선별장을 조사한 결과 빨대는 크기가 작아 기계나 작업자가 선별하기 어려워 재활용 불가 폐기물로 분류돼 소각되고 있었습니다.



김 의원은 "소재만 바꾸는 무의미한 규제를 멈추고 일회용품 사용 자체를 근본적으로 줄이는 실질적인 감축 정책으로 전환해야 할 때"라고 말했습니다.



(취재: 박세원, 영상편집: 김민지, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)