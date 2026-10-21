장애인 사이클 '이도연, 나고야 장애인AG 도로독주 4연패

▲ 이도연이 21일 일본 시즈오카현 이즈시 사이클 스포츠센터 5km 서킷 코스에서 열린 '제5회 아이치-나고야 아시안패러게임' 사이클 여자 H1-5 타임 트라이얼에서 경기하고 있다.

한국 장애인 사이클의 '철의 여인' 이도연(54·전북특별자치도장애인사이클연맹)이 2026 아이치·나고야 아시안패러게임(장애인아시아경기대회)에서 금메달을 획득하며 12년째 아시아 정상을 지켰습니다.이도연은 21일 일본 시즈오카현 이즈시 이즈 사이클 스포츠센터 도로 코스에서 열린 대회 사이클 여자 개인도로독주(스포츠등급 H4)에서 32분 10초 53의 기록으로 우승을 차지했습니다.이로써 이도연은 2014년 인천, 2018년 인도네시아, 2022년 항저우 대회에 이어 이 종목 4연패를 달성했습니다.이번 대회 한국 사이클 선수단이 수확한 네 번째 금메달이기도 합니다.이날 경기장에는 강풍을 동반한 비가 내려 주행 여건이 열악했으나, 이도연은 평균 시속 18.648㎞의 안정적인 페이스를 꾸준히 유지하며 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.이도연은 경기 후 "목표였던 4연패를 이뤄서 기쁘다"며 "나이와 관계없이 항상 기량을 최대한 발휘하자는 목표를 세운다. 체력이 부족하다고 느낄 때마다 오히려 훈련 시간을 늘리며 마음을 다잡았다"고 소감을 밝혔습니다.19세 때 사고로 하반신이 마비된 이도연은 34세에 탁구로 운동을 시작해 육상을 거쳐 2013년 핸드사이클에 입문했습니다.2018 평창 동계패럴림픽에서는 스키 입문 1년 만에 노르딕스키 국가대표로 출전하는 등 끊임없는 도전을 이어오고 있습니다.이도연은 직장을 그만두고 전담 훈련 파트너 겸 코치로 나서준 김용기(51·전북특별자치도장애인사이클연맹)를 비롯해 경기장을 찾아 응원해 준 가족, 후원사 및 대한장애인체육회 등에 감사의 뜻을 표했습니다.아울러 후배들을 향해 "나이는 정신력의 문제일 뿐, 무언가를 시작하기에 절대 늦은 때란 없다"고 격려하며 "체력적, 정신적으로 한계에 부딪히지 않는 한 은퇴 없이 계속 도전하겠다"고 덧붙였습니다.한편, 같은 종목에 출전한 허윤정(53·전라남도사이클연맹)은 주행 중 왼쪽 팔꿈치가 쓸려 피가 나는 부상 속에서도 끝까지 완주해 40분 36초 71의 기록으로 동메달을 목에 걸었습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)