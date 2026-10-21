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[비디오머그] 89년 전, 세계 일주 중 '실종'된 비행사…흔적 찾아 나선 탐사대 결과는?

작성 2026.10.21 18:15 조회수
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세계 일주 비행에 나선 뒤 태평양 상공에서 홀연히 사라진
전설적인 비행사 아멜리아 에어하트. 
실종된 지 90년 가까이 흘렀지만, 
항공 역사상 최대 미스터리 중 하나로 남아 있습니다. 
일부 연구자들은 에어하트가 니쿠마로로섬에 
비상 착륙한 뒤 표류했을 가능성을 제기해 왔는데요. 
그런데, 바로 그 섬에서 비행기 잔해로 의심되는 물체가 포착됐습니다.  
에어하트의 행방을 찾기 위한 탐사대는 실종 추정 지역으로 향했는데요.  
과연, 그곳에서 어떤 흔적을 찾아냈을까요? 
탐사대의 조사 결과를 '비머 인사이트'에 담아봤습니다.

(구성 : 이미선, 편집 : 윤예란, 디자인 : 안준석, 내레이션 : 여현교, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
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