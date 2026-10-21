[머그인사이트] "차로 들이받고 또 들이받았다" 현직 의원 노린 남성의 정체

호주의 한 소도시에서 현직 국회의원을 향한 충격적인 차량 공격이 벌어졌습니다.

피해자인 헬렌 헤인스 의원은 다리 한쪽을 잃고 중태에 빠졌습니다.



그런데 체포된 용의자는 과거 헤인스 의원을 공개적으로 지지하고 칭찬했던 인물이었습니다.

용의자의 가족도 의원과 20년 넘게 알고 지낸 사이라고 밝혔는데요.

경찰은 의도적인 표적 공격으로 보고 있지만, 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았습니다.



최근 호주에서는 정치인을 향한 위협과 괴롭힘 신고가 4년 사이 거의 두 배로 늘었습니다.

정치인들은 안전을 위해 시민과의 만남을 줄이기 시작했습니다.

정치인을 보호하려면 유권자와 거리를 둬야 하는 역설적인 상황에 놓인 겁니다.



호주 사회에 충격을 안긴 차량 공격의 전말과,

이번 사건이 민주주의에 던진 질문을 비디오머그가 짚어봤습니다.



(취재·구성 : 심영구, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)