도지사 직인까지 찍혔던데…"주문부터 해라" 사칭 주의

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강원특별자치도 공무원을 사칭해 소방시설 구매를 유도한 뒤 비용을 환급해 주겠다며 금품을 가로채려는 보이스피싱 사례가 잇따라 주의가 요구됩니다.강원도는 최근 안전정책과 공무원을 사칭하고 허위 공문을 이용한 사기 사례가 잇따라 확인됨에 따라 도내 시·군과 관련 업체에 주의를 당부했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.사기 일당은 공기호흡기나 방열복 등 소방장비를 의무 설치해야 한다고 속인 뒤 "설치하지 않으면 과태료나 영업정지 처분을 받을 수 있다고"고 업주들을 협박했습니다.이어 업체에 소방시설을 먼저 구매·설치하면 추후 비용을 전액 환급해 주겠다며 물품 구매비용을 가로채는 이른바 '선배치 후환급' 수법을 쓴 것으로 파악됐습니다.특히 허위 공문과 강원도지사 직인까지 제시해 행정기관의 공식 안내인 것처럼 속인 것으로 조사됐습니다.도는 지난 8월 도내 숙박시설을 대상으로 유사한 사기가 다수 발생하자 강원경찰청에 고발했으며, 이번 사례에 대해서도 추가로 고발하는 등 대응에 나섰습니다.최순칠 도 안전정책과장은 "공무원이 소방시설 구매를 유도하거나 선결제를 요구하는 경우는 일절 없다"며 "공문이나 명함을 제시하더라도 이를 그대로 믿지 말고 반드시 도청 담당 부서에 사실 여부를 확인해 달라"고 당부했습니다.(사진=강원도 제공, 연합뉴스)