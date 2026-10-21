스포티파이 "AI로 찍어낸 쓰레기 음원 퇴출"…5천만 곡 삭제

▲ 음원 스트리밍 앱

스트리밍 음원 업체 스포티파이는 인공지능(AI)으로 찍어내는 저질 음악 때문에 인간이 만든 곡이 밀려나는 것을 막겠다고 현지시간 21일 선언했습니다.이에 따라 스포티파이는 올해 들어 AI가 만든 것으로 추정되는 음악 5천만 곡 이상을 추천 목록에서 퇴출시켰습니다.미국 NBC 방송 등에 따르면 스포티파이는 이날 발표한 성명에서 AI로 생성한 음악을 "쓰레기이자 싸구려"(slop and spam)라고 지목하고 "이는 우리 목록에 더는 있을 자격이 없다"고 밝혔습니다.그러면서 "우리는 이런 것들을 쫓아내고 음악 감상 경험을 지켜내기 위한 변화를 만들었다"고 덧붙였습니다.앞서 스포티파이는 지난해 규정을 심각하고 반복적으로 위반한 음악 7천500만 곡을 추천 목록에서 삭제했습니다.이러한 규정은 기존 창작자의 콘텐츠를 복제하거나 인위적으로 생산하는 것을 금지하는 것입니다.이번 대응은 스포티파이를 포함한 스트리밍 서비스 업체가 AI 음원이 쏟아져 나오는 데 따라 수천만곡 가운데 사칭 또는 기만행위를 걸러내느라 비상이 걸린 와중에 나온 것입니다.스포티파이는 특히 이러한 문제를 해결하기 위해 사용자들의 도움을 구했다고 설명했습니다.최근 6개월에 걸쳐 청취자들이 반복적으로 건너뛰거나 무시하는 곡들을 대상으로 양상을 분석했다는 것입니다.이러한 문제의 곡들은 인위적으로 생성된 저질 음원과 동일한 양상을 나타냈다고 합니다.스포티파이는 이를 토대로 메타데이터 및 AI 탐지 도구에 적용해 추천 목록을 업데이트하는 방식으로 AI 양산 음원이 사용자에게 노출되는 빈도를 제한할 수 있었습니다.다만 스포티파이는 AI 탐지 도구에 한계가 있다는 점을 시인했으며, 의심스러운 음원을 적발하는 게 갈수록 어려워진다고 말했습니다.AI 음원이 문제가 되는 것은 인간 창작자가 받는 수익을 줄어들게 만들 수 있기 때문입니다.스포티파이에서는 전체 스트리밍 횟수에서 각 창작자의 음악이 차지하는 비중 등에 따라 수익 배분이 이뤄집니다.AI 생성 음악이 늘어나 전체 재생 횟수가 커지면 인간 창작자에게 돌아가는 수익 비중이 줄어듭니다.스포티파이에서 저작권료를 받으려면 아티스트의 음악이 최소 1천 회 이상 재생돼야 합니다.다른 한편에서는 AI와 공존을 모색하는 창작자도 있습니다.스포티파이는 올해 초 'AI 표시'를 추가하는 기능을 도입했습니다.이는 창작자가 노래 일부에 AI를 활용했다고 공개할 수 있는 기능입니다.또한 AI가 만든 것으로 추정되는 음원을 올린 대상에는 'AI 페르소나' 표시를 달고 있으며, 이는 추천 목록에서 제외되도록 했습니다.스포티파이는 이러한 노력으로 추천 목록에서 AI가 등장하는 데 대한 우려가 현저히 줄어들었다고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)