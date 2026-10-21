"감사 대상 아니다" 발언에 국힘 퇴장…울산시 국감 파행

▲ 김상욱 울산시장이 21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사에서 질의에 답변하고 있다.

오늘(21일) 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시에 대한 국정감사는 국민의힘 의원들이 김상욱 울산시장의 답변 태도에 항의하며 전원 퇴장하는 등 파행을 겪었습니다.이날 국민의힘 의원들은 김 시장의 유튜브 방송 활동과 발언, 항만공사 통합에 대한 견해, 울산시 홍보대사 위촉 문제 등을 집중적으로 질의했습니다.서명옥 의원은 김 시장이 과거 유튜브에서 거친 언사를 사용하고 지역 언론사 사장들을 상대로 부적절한 발언을 했다고 지적했습니다.이어 정부의 항만공사 통합 추진과 관련해 김 시장이 소극적인 입장을 보였다고 비판했습니다.발언대에 선 김 시장이 국정감사장의 성격에 대해 언급하자 국민의힘 측에서 반발이 이어졌습니다.서 의원은 의사진행발언을 통해 김 시장의 답변 태도를 문제 삼으며 위원장의 경고를 요청했습니다.이에 김 시장은 국정감사가 법률이 정한 범위 내에서 취지에 맞게 진행되기를 바란다는 입장을 밝혔습니다.주호영 의원은 김 시장의 개인 유튜브 활동과 청사 사용 문제를 지적했고, 최근 홍보대사 위촉에 대해서도 시민들의 지적이 있다고 언급했습니다.김 시장은 유튜브 활동이 시 정책을 알리기 위한 목적이며 근무 시간 외에 이루어지고 있다고 설명했습니다.홍보대사 위촉에 대해서는 국제정원박람회 홍보를 위한 것이라고 답했습니다.이어 국정감사장이 훈계의 장이 되어서는 안 된다는 입장을 거듭 밝혔습니다.김 시장의 이러한 답변 태도에 반발한 국민의힘 의원들은 단체로 퇴장했습니다.(사진=연합뉴스)