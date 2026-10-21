작년 기업 수익성 개선에도 양극화…이자도 못 버는 비율 최고

▲ 한국은행 본부

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

지난해 국내 기업의 수익성과 안정성이 개선됐지만, 대기업과 중소기업 간 온도 차는 뚜렷했던 것으로 나타났습니다.반도체·조선 등 주요 업종의 호황에 힘입어 전체 기업의 영업이익률은 4년 만에 최고치를 기록했지만, 중소기업은 뒷걸음질 쳤습니다.이자보상비율이 100%를 밑도는 기업의 비중도 통계 작성 이후 최고치를 기록했습니다.한국은행이 오늘(21일) 발표한 '2025년 기업경영분석' 결과에 따르면 전산업 98만 2천767개(제조업 18만 7천804개·비제조업 79만 4천963개)의 지난해 매출액 대비 영업이익률은 5.2%로, 전년(4.6%)보다 0.6%포인트(p) 상승했습니다.세전 순이익률(5.2%) 역시 1년 사이 0.9%p 높아졌습니다.매출액 영업이익률은 2021년(5.6%) 이후 가장 높은 수준입니다.업종별로는 제조업(5.1→6.3%)과 비제조업(4.1→4.3%) 모두 상승했습니다.제조업은 전자·영상·통신장비(8.3→14.0%), 조선·기타운수(6.4→11.6%)를 중심으로 높아졌습니다.고부가가치 반도체 제품 판매가 확대되고, 고부가가치 선박의 매출 인식이 확대된 영향이 컸습니다.기업 규모별로는 대기업과 중소기업 간 흐름이 엇갈렸습니다.대기업의 영업이익률은 5.6%에서 6.7%로 상승하며 2021년(7.0%) 이후 최고인 반면, 중소기업은 3.0%에서 2.8%로 하락하며 2009년 집계 이래 최저를 기록했습니다.이미주 한은 기업통계팀장은 "업황이 부진한 업종이 중견기업에 조금 더 쏠려 있을 수도 있고, 전체적으로 수익성 지표의 개선이 대기업에 더 집중된 것으로 보인다"고 분석했습니다.다만 한은은 "수익성이 개선된 주요 업종이 대기업 쪽으로 이뤄진 것이고, 올해는 중소기업까지도 수익성 개선이 일어나고 있기 때문에 양극화가 심화했다고 판단하지는 않는다"고 설명했습니다.재무 안정성 지표를 보면, 전체 기업의 부채 비율(116.2%)과 차입금 의존도(30.4%)가 전년(119.9%·31.0%)보다 떨어졌습니다.부채 비율은 2019년(115.6%) 이후 가장 낮은 수준입니다.반면 성장성 지표는 둔화했습니다.지난해 기업의 매출액증가율은 2.4%로, 전년(3.7%)보다 1.3%p 하락했습니다.제조업의 매출액증가율은 4.6%에서 2.4%로 낮아졌습니다.국제유가 하락에 따른 석유제품 가격 하락으로 코크스·석유정제품의 매출액증가율이 1.4%에서 -7.6%로 떨어진 영향이 컸습니다.비제조업(2.9→2.3%)은 운수·창고(11.6%→2.6%), 건설업(-2.8→-7.6%)을 중심으로 하락했습니다.해상운임 하락 등에 따른 운송수입 증가세가 둔화했고, 건설업황 부진 등으로 매출 감소 폭이 확대됐다는 설명입니다.기업 규모별로도 대기업(3.4→2.0%)과 중소기업(4.1→3.0%) 모두 하락했습니다.다만 한은은 "올해 실적이 안 좋아졌다고 판단하기보다는, 2023년에 역성장(-1.5%)을 기록한 후 2024년 성장률이 상대적으로 높았다"며 기저효과가 작용했다고 설명했습니다.지난해 이자보상비율(매출액영업이익률/금융비용부담률)은 292.7%로, 전년(244.1%) 대비 상승했습니다.다만 이자보상비율이 100% 미만인 기업의 비중은 42.8%에서 42.9%로 높아졌습니다.2009년 관련 통계 작성 이래 최고치입니다.이자보상비율이 100%를 밑도는 것은 연간 이익이 이자 등 금융비용에도 미치지 못한다는 뜻입니다.다만 이 팀장은 "이자 보상 비율 100% 미만 기업의 비중을 산출할 때는 이자비용이 없는 기업을 제외한다"며 "전체적으로 수익성과 안정성이 악화했다고 보기보다는 이자 부담이 있는 기업 중에서 해당 비중이 소폭 증가한 것"이라고 했습니다.이어 "올해 1·2분기 기업경영 분석 결과를 보면 중소기업의 수익성 지표도 대기업과 더불어서 개선되고 있다"며 "전체적으로 보면 (이자보상비율 100% 미만 기업의 비중이 높아지는) 이 추세가 지속되지는 않을 가능성이 있다"고 분석했습니다.한은은 전체 기업의 수익성과 성장성 등에 반도체 대기업이 미친 기여도는 따로 산출하지는 않았다고 밝혔습니다.다만 "삼성전자와 SK하이닉스를 제외하고 전 산업 지표를 산출해도 성장성과 수익성, 안정성 모두 지표의 방향에는 영향이 없다"고 부연했습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)