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국정감사 "실탄 유출 징계 불공정"…재차 불거진 체육회 부실 대응

김형열 기자
작성 2026.10.21 12:33 조회수
국정감사 "실탄 유출 징계 불공정"…재차 불거진 체육회 부실 대응
국회 문화체육관광위원회의 대한체육회 등 국정감사에서 과거 발생한 진천 국가대표 선수촌 실탄 유출 사건을 둘러싼 대한체육회의 부실 대응과 불공정 징계 논란이 도마 위에 올랐습니다.

더불어민주당 진선미 의원은 2025년 2월 진천선수촌에서 발생한 연습용 실탄 1만 발 유출 사건의 자체 감사 및 징계 과정에서 "당시 사격장 관리 체계상 직속 상급자였던 훈련기획부장 겸 훈련본부장이 감사 대상에서 제외됐다"고 지적했습니다.

진 의원은 "15년간 단 한 번도 보고받지 않아 형식적 체계라는 이유로 징계를 빠져나간 것은 동의하기 어렵다"며 "적어도 사격장 전반에 대해 한 번쯤은 점검하고 보고받았어야 마땅하다"고 비판했습니다.

특히 해당 본부장이 유승민 체육회장 취임 후 사무부총장으로 승진한 점도 문제로 지적됐습니다.

진 의원은 "해당 부총장은 유출 사실을 인지한 후 언론에 '문제없다'는 보도자료를 내도록 지시한 당사자"라면서 "실무자가 징계위원회에 회부됐을 때 부총장에 대한 기피 신청을 냈으나 오히려 부총장은 자리를 지켰고 결국 보도자료를 작성한 실무자만 징계받았다"고 했습니다.

이에 대해 유승민 대한체육회장은 "작년 국정감사 이후 전수조사를 지시했을 때 내부적으로 '문제가 없다'는 보고가 올라와 보도자료를 낸 것"이라고 해명하면서도 "당시 선수촌장과 관리본부장, 부장 간의 보고 체계에 문제가 있었던 것으로 알고 있다"고 답변했습니다.

유 회장은 이어 "지적을 무겁게 받아들여 내부 절차를 꼼꼼히 재점검하고 비위 사실이 확인된다면 엄중히 조치하겠다"며 재조사 의지를 밝혔습니다.
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