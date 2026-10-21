NBA '필라델피아 이적' 제임스, 14점 7도움 9리바움드…뉴욕과 개막전 승리 견인

▲ 르브론 제임스

미국프로농구 NBA 필라델피아 세븐티식서스로 이적한 '킹' 르브론 제임스가 자신의 24번째 시즌이자 2026-2027시즌 개막전에서 짜릿한 승리를 맛봤습니다.제임스를 영입한 필라델피아는 21일(한국 시간) 미국 뉴욕주 매디슨 스퀘어 가든에서 원정 경기로 열린 NBA 시즌 개막전에서 디펜딩 챔피언 뉴욕 닉스를 상대로 106대 100 역전승을 거두며 첫 승을 올렸습니다.지난 시즌 플레이오프 2라운드에서 뉴욕에 완패를 당하며 탈락했던 필라델피아는 전력을 재정비한 이번 시즌 강력한 우승 후보임을 입증했습니다.조엘 엠비드, VJ 에지컴, 제일런 브라운, 타이리스 맥시와 선발 출전한 제임스는 14점을 넣고 어시스트 7개, 리바운드 9개를 기록하며 승리를 도왔습니다.맥시는 28점을 몰아쳤고, 보스턴 셀틱스에서 이적한 브라운도 19점에 어시스트 6개를 배달하며 팀에 활력을 불어넣었습니다.전반전을 54대 58로 뒤졌던 필라델피아는 3쿼터에 뉴욕의 득점을 18점으로 막고 29점을 터뜨리며 83대 76으로 앞서 나갔습니다.끌려가던 뉴욕은 4쿼터 4분 46초를 남기고 칼 앤서니 타운스의 3점포로 95대 96, 1점 차로 따라붙었습니다.하지만 곧바로 엠비드가 3점포로 응수했고, 에지컴의 자유투, 맥시의 덩크가 림을 흔들면서 필라델피아는 104대 98로 달아났습니다.제임스는 경기가 끝난 뒤 NBC와의 인터뷰에서 "새 팀에 적응한 지 2주가 조금 넘었기에 리듬을 찾아가는 과정에 있다"며 "하지만 우리 팀의 경기 방식이 마음에 들고 대단한 경기를 펼쳤다"고 말했습니다.지난 시즌 챔피언 결정전 우승과 함께 최우수선수로 뽑힌 뉴욕의 제일런 브런슨은 21점을 넣었지만, 야투 성공률이 31.6%에 불과했습니다.뉴욕은 경기 시작 전 홈 코트에서 지난 시즌 우승 배너 게양식을 하며 축제를 벌였지만, 저조한 야투 성공률로 역전패를 당했습니다.디트로이트 피스턴스는 보스턴 셀틱스에 121대 113, 역전승으로 시즌 첫 승을 장식했습니다.전반을 45대 58로 뒤졌던 디트로이트는 3쿼터부터 맹추격을 시작했습니다.6점으로 좁힌 채 4쿼터에 들어간 디트로이트는 벤치 멤버 자본테 그린(19점)의 역전 3점 슛에 이어 제일런 듀런(22점)의 3점 플레이, 덩컨 로빈슨(21점)의 3점 슛이 터져 경기 종료 5분 10초를 남기고는 107대 99로 앞서 나갔습니다.이번 시즌을 앞두고 필라델피아에서 보스턴으로 이적한 36세의 베테랑 폴 조지는 38점을 넣으며 분전했지만, 팀을 역전패에서 구해내지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)