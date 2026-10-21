[날씨] 내일 아침 서울 5도…일부 내륙 지역엔 한파특보

날이 급격히 추워집니다.



어제(20일)는 서울의 낮 최고 기온 22.8도로 평년 수준을 웃돌았는데요.



오늘은 16도로 떨어지겠고, 내일 아침은 5도로 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



따라서 일부 내륙 지역을 중심으로는 한파특보가 발효됐습니다.



급격한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



바람이 체감온도를 더욱 끌어내리겠는데요.



일부 해안가를 중심으로는 강풍특보가 내려졌고 전국에서 강한 바람이 불어 들겠습니다.



내일은 올가을 들어 가장 춥습니다.



서울의 아침 기온 5도, 일부 강원 내륙과 산지의 기온은 영하로 뚝 떨어지겠습니다.



추위 대비 단단히 해주셔야겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 한번 살펴보겠습니다.



청주의 낮 최고 기온 17도, 대구 20도 예상됩니다.



주 후반으로 가면서 충청 이남 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)