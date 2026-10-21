추미애·부승찬 경고 조치…"언행 주의" 시도당에 공문도

<앵커>



민주당이 '소방 재정 빨대' 발언으로 논란을 빚은 추미애 경기지사와 부승찬 의원에 대해 경고 조치를 내렸습니다. 연일 공식 사과가 나오는 가운데 민주당은 언행을 주의하라는 공문까지 전국 시도당에 발송했습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



민주당은 오늘(21일) 열린 비공개 최고위원회의에서 '소방 재정' 발언으로 파문을 일으킨 추미애 경기지사와 부승찬 의원에 대해 경고 조치를 내리기로 결정했습니다.



당사자들의 무거운 성찰과 재발 방지를 촉구하는 의미라는 겁니다.



당 차원은 물론 지도부까지 연일 사과를 하는 가운데, 민주당이 사태 확산을 막기 위해 빠른 조치를 취한 걸로 풀이됩니다.



당 소속 추미애 경기지사가 '소방 재정 빨대' 발언으로 파문을 일으킨 지 사흘 만인 지난 16일, 민주당은 추 지사보다 앞서 서면으로 해당 발언을 사과했고, 하루 뒤 17일에는 김민석 대표도 사과의 뜻을 밝혔습니다.



[김민석/민주당 대표 (지난 17일) : 당 소속 도지사의 발언으로 상처를 받으신….]



하지만 몇 시간 뒤 추 지사는 이번에는 '바라시니 사과한다'고 말해 '마음에서 우러나온 사과가 맞느냐'는 빈축을 샀습니다.



[추미애/경기지사 (지난 17일) : 사과를 바라시니까 정말 마음을 다해서 사과드립니다.]



급기야 그젠 부승찬 의원이 추 지사를 두둔하다가 이런 발언까지 했고,



[부승찬/민주당 의원 (그제) : 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 것 아닙니까?]



어제는 당 투톱이 모두 고개를 숙여야 했습니다.



[김민석/민주당 대표 (어제) : 걱정하실 일들이 생겨서 다시 한번 죄송하다는 말씀을 먼저 드립니다.]



[한병도/민주당 원내대표 (어제) : 잇따른 실언으로 국민 여러분의 분노와 실망이 커지고 있습니다.]



부 의원은 하루 만인 어제 오후 SNS에 "머리 숙여 사과드린다"는 글을 올렸습니다.



민주당 내부에서는 "참담하다", "당혹스럽다"는 반응이 줄을 이었습니다.



민주당은 그젯밤 '언행 주의 및 위반 시 엄정 조치'란 내용의 공문을 전국 시도당에 내려 보냈는데, 김 대표 본인도 '지역 축제 공연 중간 인사', '비서실장 차량의 응급환자 전용구역 주차', '새벽 소방서 방문'으로 구설수에 오른 터라, 국민의힘은 추 지사와 김 대표를 싸잡아 비꼬았습니다.



[정점식/국민의힘 원내대표(어제) : '추석 남매'가 함께 삼보일배를 하며 용서를 구해도 모자랄 판에.]



민주당은 소방공무원의 안전과 처우 개선에 최선을 다하고, 재정 관련 제도를 바꿔 나가겠다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 남일)