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코스피, 장중 4%대 급등에 '매수 사이드카' 발동

이성훈 기자
작성 2026.10.21 11:27 조회수
코스피, 장중 4%대 급등에 '매수 사이드카' 발동
▲ 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 113.60포인트(2.05%) 오른 5,666.34에, 코스닥은 11.43포인트(1.46%) 오른 793.40에 개장했다.

코스피가 전날 하락을 딛고 4%대의 급등세를 보이면서 유가증권시장에 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐습니다.

한국거래소에 따르면 오늘(21일) 오전 10시 51분 56초쯤 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 변동으로 프로그램매수 호가 효력이 5분간 정지됐습니다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 44.94포인트(5.22%) 상승한 904.84였습니다.

코스피 매수 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.

현재 코스피는 반도체주 강세에 상승 중입니다.

오전 10시 58분 현재 삼성전자(+7.80%)와 SK하이닉스(+8.34%)는 큰 폭의 주가상승을 보이고 있습니다.

같은 시각 코스피는 261.32포인트(4.71%) 오른 5,814.06입니다.

한편 코스닥은 17.71포인트(2.26%) 오른 799.68입니다.

(사진=연합뉴스)
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