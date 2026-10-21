[자막뉴스] 초유의 '친일파 글씨' 전시 사건에…'셀프 출품' 논란 유홍준 결국 '사퇴'

'셀프 출품' 논란을 빚어온 유홍준 국립중앙박물관장이 오늘(21일) 사의를 표명했습니다.



유 관장은 입장문을 통해 "국민 여러분께서 국립중앙박물관에 보내주신 깊은 신뢰와 우리 박물관 직원들이 쌓아 올린 가치가 저의 개인적인 실수로 한순간에 무너졌다"며 "모든 비판은 전적으로 저의 책임"이라고 사퇴 이유를 밝혔습니다.



앞서 국립중앙박물관은 특별전 '우리들의 밥상'에서 '일반시국은' 유묵을 전시하면서 독립운동가 박원근 지사의 유묵으로 소개했다가 SBS 보도로 친일파 박중양의 글씨로 뒤늦게 밝혀지자 이를 철거했습니다.



하지만 이후 해당 작품이 유 관장의 개인 소장품이었다는 사실이 알려지면서 검증 부실과 이해 충돌 논란이 확산됐습니다.



유 관장은 입장문에서 "실망하고 상처받으신 국민 여러분과 애국지사 유족, 박물관 직원들께 깊이 사죄드린다"며 "비록 15개월이라는 짧은 기간이었지만 우리 문화유산의 가치를 지키는 영예로운 일을 할 수 있었던 것은 제 인생의 가장 큰 축복이자 영광이었다"고 했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)