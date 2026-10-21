뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

출입구부터 좌석까지 하나하나 사진으로…팬들이 남긴 잠실야구장의 마지막 순간

작성 2026.10.21 16:38 조회수
PIP 닫기
어제(20일), KIA가 LG와의 준플레이오프 3차전에서 13대 1로 승리하면서 이날 경기는 44년 역사의 잠실야구장에서 열린 마지막 KBO리그 경기가 됐습니다.

경기장을 찾은 팬들은 초중고 시절부터 이어진 추억과 우승의 기억, 가족과 함께했던 순간들을 떠올리며 잠실과의 작별을 아쉬워했습니다.

경기가 끝난 뒤에도 출입구와 좌석 등 사라질 풍경을 사진으로 남기며 마지막 순간을 오래도록 기억하려는 팬들의 모습이 이어졌습니다.

(취재 : 배정훈, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 유동혁, 제작 : 스포츠취재부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지