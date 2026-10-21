"중국 문샷AI 출신 '17세 천재', 미국 AI 스타트업 합류"

▲ 문샷AI

중국 AI 스타트업 문샷AI를 퇴사한 17살 천재 소년 천광위가 미국 AI 스타트업에 합류했다는 관측이 나왔습니다.오늘(21일) 사우스차이나모닝포스트 등 외신에 따르면, 미국 AI 인재 이직 동향을 추적하는 소셜미디어 계정 '아퍼 그록'은 천광위가 미국 AI 기업 '디스커버리 루프'에 입사했다고 전했습니다.다만 천광위 본인은 차기 직장에 대해 직접 밝히지 않았고, 디스커버리 루프 측 역시 개인적인 문제에는 논평하지 않는다고 밝혔습니다.디스커버리 루프는 구글 연구원 출신 제프 딘 등 4명이 지난 8월 창업한 회사로, AI를 활용한 과학 연구 자동화를 추구하고 있습니다.창업자 딘은 자사 업무가 AI의 '재귀적 자기개선'을 달성하려는 노력과 비슷하다고 설명했으며, 아직 제품 출시 전이지만 기업 가치 500억 달러, 우리 돈 약 66조 원을 목표로 자금 조달을 추진 중인 것으로 알려졌습니다.앞서 천광위는 소셜미디어를 통해 "16살이던 나를 믿고 채용해 줘 감사하다"며 문샷AI 퇴사 소식을 알렸고, "미국 캘리포니아주 베이 지역으로 갈 것"이라고 밝혀 앤트로픽 이직설이 돌았으나 이는 직접 부인한 바 있습니다.천광위는 지난해 11월부터 문샷의 키미 팀에서 머신러닝 연구원으로 일하며 핵심 모델 아키텍처 연구개발에 깊이 참여해 왔습니다.문샷은 지난 7월 매개변수 2조 8천억 개 규모의 오픈웨이트 AI 모델 '키미 K3'를 공개하며 미국 최상위 모델에 근접한 성능을 보였다고 주장했습니다.(사진=문샷AI 홈페이지 캡처)