[자막뉴스] "또 촉법?" 자전거로 8살 아이 치고 '휘리릭'…나흘 만에야 모습 드러냈다

지난 16일 저녁 6시 10분쯤, 경기 파주시의 한 아파트 단지 안 인도에서 8살 A 군이 자전거에 치이는 사고가 발생했습니다.



A 군은 이 사고로 이마가 골절되는 등 중상을 입었습니다.



하지만 자전거를 몰던 중학생은 사고 직후 자신의 인적 사항이나 연락처를 남기지 않은 채 현장을 떠났습니다.



신고를 받은 경찰은 사고 현장에 목격자를 찾는 현수막을 걸고 CCTV 분석에 착수하는 등 수사를 벌여왔습니다.



소식을 뒤늦게 접한 가해 중학생의 부모는 사고 나흘 만인 어제, 아들을 데리고 경찰서에 자진 출석했습니다.



조사 결과 해당 중학생은 만 10세 이상 14세 미만의 형사 미성년자인 '촉법소년'인 것으로 확인됐습니다.



현행법상 촉법소년은 범죄를 저질러도 형사처벌을 받지 않습니다.



다만 범행 정도와 경위에 따라 가정법원 소년부로 송치돼 보호처분을 받을 수 있습니다.



경찰은 해당 중학생과 부모를 상대로 정확한 사고 경위와 현장을 이탈한 이유 등을 조사하고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)