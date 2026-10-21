'재벌이 대한민국 착취' 주병기 "대기업 역할 부정하는 것 아냐"

▲ 주병기 공정거래위원장이 지난 12일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 위원들의 질의에 답하고 있다.

재벌이 대한민국을 착취하고 있다는 발언을 여전히 인정한다고 했던 주병기 공정거래위원장이 오늘(21일) "한국 경제 성장과 발전에 있어서 대기업의 역할을 부정하는 것이 아니다"라고 해명했습니다.주 위원장은 이날 국회 정무위원회 종합감사에서 "(12일 국정감사에서) 제 답변 때문에 원만한 회의 진행이 이뤄지지 못한 점에 진심으로 송구스럽게 생각한다"며 이같이 말했습니다.당시 정무위 국정감사에서 주 위원장은 교수 시절 '재벌이 대한민국을 착취하고 있다, 착취적 대한민국을 만드는 적은 재벌과 대기업집단의 세습 경제다'라는 발언을 한 적 있는데, 이를 여전히 인정하느냐는 물음에 "제 표현이 과도한 측면이 있지만 지금도 그렇게 생각하고 있다"고 밝혀 보수 진영을 중심으로 반발을 샀습니다.국정감사 다음 날인 13일 국민의힘 의원들은 주병기 위원장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었습니다.정점식 국민의힘 원내대표 역시 "기업에 왜곡된 시각을 가진 인물이 공정한 시장경제 질서를 세우기 위한 공정위원장으로서 직무 수행이 가능하다고 볼 수 없다"며 사퇴를 요구했습니다.주 위원장은 "야당 위원님들께서 기자회견을 통해 지적하신 말씀도 제가 다 읽어봤고, 무겁게 받아들이고 있다"고 했습니다.그는 "재벌과 대기업 집단과 관련한 저의 발언은 대기업이 글로벌 경쟁력을 키워 발전을 지속하려면 대기업집단 내에 불투명한 지배구조와 경제력 집중의 부작용을 개선해야 한다는 취지"라고 설명했습니다.이어 "다수 개인이 소유하는 기업을 공적 기업이라고 말한 것도 다수 주주의 권리와 기업의 사회적 책임을 강조해야 한다는 뜻임을 널리 양해해 주시기 바란다"고 덧붙였습니다.주 위원장은 "시장경제에서 공정위의 역할은 기업이 공정한 시장의 경쟁 질서를 준수하면서 자유롭게 기업 활동을 할 수 있도록 뒷받침하는 것에 있음을 위원님들께서 강조하셨던 것처럼 항상 유념하도록 하겠다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)