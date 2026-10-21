퇴사한 중국 천재소년…"이직한 회사 포착" SNS 들썩

▲ 중국 AI 콘퍼런스의 문샷 부스

중국 인공지능(AI) 스타트업 문샷AI에서 퇴사한 10대 천재 소년이 미국 스타트업에 합류했다는 관측이 나왔습니다.21일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트 등에 따르면, AI 인재 이직 동향을 추적하는 소셜미디어 계정 '아퍼 그록'은 문샷AI 출신 천광위(17)가 미국 스타트업 '디스커버리 루프'에 입사했다고 전했습니다.디스커버리 루프는 제프 딘을 비롯한 구글 연구원 출신 4명이 지난 8월 창업한 곳으로, AI 기반의 과학 연구 자동화를 추구하고 있습니다.아직 제품 출시 전 단계지만, 지난달 이 회사가 기업 가치 500억 달러(약 66조 원)를 목표로 자금 조달을 모색 중인 것으로 알려졌습니다.천광위는 최근 소셜미디어를 통해 문샷 퇴사 소식을 알리며 "당시 16살이던 나를 믿고 채용해준 데 대해 특히 감사하다"라고 전했습니다.천광위는 지난해 11월부터 문샷AI의 키미 팀에서 머신러닝 연구원으로 일했고, 키미 K3의 기반 아키텍처 R&D에 깊이 참여했습니다.문샷은 지난 7월 2조 8천억 개의 매개변수(파라미터)를 갖춘 세계 최대급 오픈웨이트(가중치 공개형) AI 모델 키미 K3를 공개하며, 미국 최상위 모델에 근접한 성능을 보였다고 주장했습니다.미중 간 AI 인재 확보 경쟁 속에 그가 "(미 캘리포니아주 샌프란시스코) 베이 지역으로 갈 것"이라 밝히면서 앤트로픽으로 이직할지 주목받았지만, 일부 인사가 댓글을 통해 묻자 천광위는 "그럴 리 없다"고 부인한 바 있습니다.다만 천광위 본인은 아직 구체적인 행선지를 공개하지 않았으며, 디스커버리 루프 측 역시 개인 신상에 대해서는 논평하지 않겠다는 입장을 유지하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)