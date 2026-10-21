넷플릭스, 예고생 K팝 오디션 연다…SM C&C 데뷔 및 활동 뒷받침

넷플릭스가 K-POP 오디션 프로그램을 제작한다.



넷플릭스는 대한민국 최정예 예술고등학교 학생들이 학교의 명예와 간절한 꿈을 걸고 경쟁하는 K-POP 오디션 프로젝트 '위 고 하이'(We Go High) 제작을 확정하고, 오늘(21일)부터 참가자 모집을 시작했다.



'위 고 하이'​는 꿈을 전공하는 예술고등학교, 그곳에서 시작되는 넷플릭스의 K-POP 걸그룹 오디션 프로젝트다. 제목처럼 더 높고 더 넓은 세상을 향해 달려가겠다는 꿈을 품은 예고생들의 순수한 열정을 담아낼 전망이다.



대한민국 예술고를 대표하는 탄탄한 실력의 학생들이 '위 고 하이'를 통해 완벽한 라이벌을 만나 더 완벽한 시너지를 내는 과정을 선보인다.



'위 고 하이'는 현재 예술, 방송 관련 전공학과가 있는 고등학교에 재학 중인 1, 2학년 학생 및 2027학년도 입학 예정자라면 누구나 지원 가능하다. 자세한 내용은 넷플릭스 코리아 공식 소셜 채널에서 확인할 수 있다.



제작 및 연출은 몬스테라하우스의 박진경 PD, 이재석 PD가 맡는다. 독보적 세계관의 예능 작품들에서 연출력을 펼쳐온 두 제작진이 의기투합하여 선보일 새로운 오디션 프로젝트에 귀추가 주목된다.



여기에 넷플릭스와 SM C&C는 '위 고 하이'를 통해 탄생할 그룹의 데뷔 이후까지 이어질 성장과 활동을 뒷받침하기 위해, 상호 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 양사는 프로그램 종료 이후 각사의 역할을 바탕으로 데뷔 그룹의 육성과 활동 전반을 지원하며, 이들이 글로벌 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 협력하여 힘을 보탤 예정이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)