A2O LITE, 신드롬 맞네...데뷔 29시간 만에 음원·일주일 만에 음악방송 1위

'이수만 걸그룹' A2O LITE가 데뷔 일주일 만에 음악 방송 1위에 올랐다.



A2O LITE(영, 오아, 아윤, 아이찡, 히메키, 라다, 시리, 보라, 메르시)는 20일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 데뷔 디지털 싱글 'NEON(니온)'으로 1위를 차지했다. 지난 13일 'NEON'을 발매하고 데뷔한 지 7일 만이다. 디지털 싱글로 데뷔해 음반 판매 없이 음원 성적으로 거둔 1위라는 점이 눈에 띈다.



이날 A2O LITE는 본 무대에 이어 1위 앙코르 무대도 선보였다. 이들은 기쁜 마음을 표현하면서도 흔들림 없이 앵콜 라이브를 선보여 평균 나이 만 14.9세 멤버들로는 보기 어려운 실력으로 주위를 놀라게 했다.



'NEON'은 15일부터 6일 연속 멜론 TOP100 1위를 기록했다. 발매 29시간 만인 14일 오후 11시 멜론 TOP100 1위에 오른데 이어 스포티파이 한국 차트와 유튜브 뮤직 뮤직비디오 차트에서도 1위를 차지한 것. 애플뮤직 '오늘의 TOP 100: 글로벌' 차트 4위에 올랐고, 애플뮤직 6개 지역 톱 싱글 차트와 중국 QQ뮤직 신곡·인기곡·뮤직비디오 차트에서 1위를 했다고 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)