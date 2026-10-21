머스크, 테슬라·스페이스X 합병 검토 공식화

▲ 일론 머스크

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일론 머스크가 우주기업 스페이스X와 전기차 기업 테슬라의 합병 검토를 공식화했습니다.양사의 최고경영자(CEO)인 머스크는 현지시간 20일 스페이스X 실적 발표 이후 진행한 전화회의(콘퍼런스콜)에서 주주 요청에 따라 양사 이사회에 합병 검토를 위한 특별위원회를 각각 구성했다고 밝혔습니다.그는 특별위원회가 사외이사들로 구성돼 있다며 자신은 이해충돌 당사자이기 때문에 해당 논의에 참여할 수 없다고 설명했습니다.그는 자신이 합병 논의에서 배제된 상황에 대해 '기묘한 가부키 춤' 같다고 비유하기도 했습니다.합병의 장단점과 장애물 등에 대해 묻자 그는 "지뢰밭에서 탭댄스를 추는 것 같은 문제라서 신중하게 답해야 한다"면서도 "이걸(합병을) 좋은 생각이라고 보느냐고 묻는다면 답은 '그렇다'(Yes)이다"라고 강조했습니다.그는 소프트웨어 개발과 테라팹 등 반도체, 로봇공학, 스타링크 등 분야를 언급하면서 '슈퍼지능'(SI·인공지능)에 거의 도달한 상황에서 양사 합병에 상당한 장점이 있으며 협력을 통해 얻을 수 있는 시너지도 크다고 언급했습니다.그러면서도 그는 "결국 주주들이 이를 지지해야 한다"며 "일각에서는 스페이스X와 테슬라의 합병이 확실한 일이라고 가정하지만, 그것은 지나친 과장이라고 본다"고 말했습니다.특히 테슬라 측에서는 투표에 참여한 주주뿐 아니라 전체 주주 50%의 찬성표가 있어야 하는 등 달성하기에 꽤 높은 장벽이 있다고도 지적했습니다.머스크는 이날 스페이스X의 SI 부문 매출이 기하급수적으로 늘어나리라는 예측도 내놨습니다.그는 3분기에 75억 6천만 달러(약 10조 원)의 매출을 올린 SI 부문의 내년 말 연간 반복매출(ARR)은 1천억∼1조 달러 사이가 될 것으로 내다봤습니다.머스크는 이와 같은 수치를 말한 직후 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO)를 돌아보며 "브렛이 심장마비를 겪게 하고 싶지 않다"고 농담하기도 했습니다.그는 위성 인터넷 사업인 스타링크에 대해서도 연간 수천억 달러의 통신 매출이 가능할 것이라고 전망했습니다.다음 달 예정된 스타십의 15차 시험비행에서는 부스터 엔진과 상단 선체를 모두 회수하고자 시도할 거라고 예고했습니다.그는 "만약 성공한다면 궤도 발사체가 온전히 회수되는 첫 사례이자 엄청난 기술적 이정표가 될 것"이라며 "이것은 문명 의식의 역사에서 지대한 기술적 이정표라고 생각한다"고 강조했습니다.그러면서 15차 시험에서 이에 성공하지 못하더라도 결국은 그 목표에 도달할 것이라며 자신감을 보였습니다.초대형 신규 우주기지로 추진 중인 '스타베이스 루이지애나'의 발사 일정에 관한 질문에는 2028년에 첫 발사하는 것으로 내부 목표를 세워두고 있지만, 실제로는 2029년이 될 가능성이 크다고 답했습니다.머스크는 인공지능(AI) 인프라 투자에 따른 자금 조달 관련 부담에 관해 묻자 "스페이스X만큼 자본 효율성이 뛰어난 회사는 세계 어디서도 찾기 어려울 것"이라며 투자 관련 우려를 일축했습니다.(사진=게티이미지)