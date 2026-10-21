"파일럿이 발견" 항공기 결항…카펫 들추자 '꿈틀'

▲ 항공기 조종석 (위 사진은 기사와 직접적 관련이 없습니다.)

일본항공 계열 저가항공인 일본에어커뮤터의 일본 국내선 항공기에서 뱀이 발견돼 비행기가 결항되는 일이 발생했습니다.교도통신과 서일본신문 등에 따르면 어제(19일) 후쿠오카 공항에서 가고시마를 향해 출발할 예정이던 ATR42 항공기 기내에서 길이 40㎝의 줄무늬뱀이 발견됐습니다.이 항공기는 어제 오전 시마네현 이즈모공항을 출발해 후쿠오카 공항에 도착했었습니다.줄무늬뱀은 출발 준비 중이던 파일럿이 조종석에서 처음 목격했습니다.도망쳐 행방을 알 수 없게 되자 같은 날 예정됐던 항공편이 결항됐고, 하루 뒤인 지난 20일 다시 발견됐습니다.정비사가 기내 후방의 카펫을 들어 올렸더니 줄무늬뱀이 숨어있었고, 구제 전문가를 투입해 포획했습니다.발견된 줄무늬뱀은 성체로 자라기 전인 유체로, 침입 경로는 파악되지 않았습니다.항공사는 야생에서 항공기 안으로 유입된 것으로 추정하고 있습니다.항공사 측은 확인할 수 있는 범위에서 뱀이 기내에 들어온 예는 지금까지 없다고 설명하며, 이용객들에게 폐를 끼쳐 죄송하다고 사과했습니다.줄무늬뱀은 성체가 80∼200㎝인 뱀으로, 독성은 없는 것으로 알려져 있습니다.