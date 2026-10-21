작년 이후 중대재해 3건 이상 기업 11곳…8곳이 건설사

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지난해 이후 정부에 3건 이상의 중대재해를 보고한 기업이 10곳을 넘었으며 이 중 대부분은 건설사인 것으로 나타났습니다.오늘(21일) 기업데이터연구소 CEO스코어가 2025년 사업보고서와 2026년 반기보고서, 공개된 중대재해 발생 보고 등을 분석한 결과 작년 1월부터 지난 9월까지 21개월간 중대재해 발생 사실을 고용노동부에 보고한 기업은 99곳, 보고 사례는 147건으로 집계됐습니다.이 기간 노동부에 3건 이상의 중대재해를 보고한 기업은 11곳으로, 8곳(73%)이 건설사였습니다.기업별로는 현대건설과 포스코이앤씨가 각 6건을 중대재해 건으로 보고해 가장 많은 건수를 기록했습니다.포스코이앤씨가 보고한 사례에서는 사망자 6명, 부상자 3명 등 총 9명의 사상자가 발생한 것으로 집계됐습니다.이 가운데 신안산선 공사 현장에서만 3건이 중대재해 건으로 보고됐습니다.신안산선 현장의 포스코이앤씨 시공 구간에서는 작년 4월과 12월, 올해 6월에 걸쳐 3명의 사망자가 발생했습니다.현대건설이 보고한 6건의 중대재해 사례에서는 사망자 6명, 부상자 1명 등 7명의 사상자가 나온 것으로 나타났습니다.현대건설의 경우 샤힌 에틸렌 시설 건설 공사 현장에서 올해 6월 토사 붕괴에 따른 협착 사고와 9월 추락 사고로 각 1명이 숨졌습니다.이어 HD현대중공업과 기아가 각 4건을 보고했습니다.현대엔지니어링, HJ중공업 등 7곳은 중대재해 보고 건수가 3건으로 조사됐습니다.이 가운데 현대엔지니어링은 사망 6명·부상 7명으로 조사 기간 3건 이상의 중대재해를 기록한 11개 기업 중 가장 많은 사상자를 냈습니다.HJ중공업(사망 9명)은 사망자 수가 가장 많았습니다.CEO스코어는 이번 조사에서 기업 계열사와 종속기업뿐 아니라 협력업체 관련 사고도 발생 장소를 기준으로 해당 기업 사고로 분류했습니다.조사 결과에 담긴 수치는 각 기업의 중대재해 보고 기준으로, 조사 결과 사인이 개인 질환으로 판단돼 중대재해 대상에서 제외됐거나 아직 중대재해 여부가 확정되지 않은 사례도 포함됐습니다.(사진=CEO스코어 제공, 연합뉴스)