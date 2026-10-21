'이강인 결장' 아틀레티코, 슈투트가르트와 무승부…챔스리그 '1승 1무 1패'

▲ 아틀레티코의 이강인

이강인이 끝내 벤치를 지킨 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드가 슈투트가르트(독일)와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전에서 무승부를 거뒀습니다.아틀레티코는 오늘(21일) 독일 슈투트가르트의 MHP 아레나에서 열린 UCL 리그 페이즈 3차전 원정에서 1대1로 비겼습니다.아틀레티코는 1승 1무 1패를 기록했고, 슈투트가르트는 2승 1무의 무패 행진을 이어갔습니다.리그 페이즈 1, 2차전에서 아틀레티코 마드리드의 투톱 스트라이커로 선발 출전했던 이강인은 이번 슈투트가르트전에선 벤치에서 대기하며 출전 기회를 노렸지만 끝내 그라운드를 밟지 못했습니다.선제골은 슈투트가르트가 넣었습니다.전반 36분 슈투트가르트의 앙겔로 슈틸러가 페널티지역에서 전방 압박으로 빼앗은 공을 제이미 레벨링이 페널티아크 부근에서 이어받아 왼발 슈팅으로 마무리했습니다.전반을 0대1로 끌려간 아틀레티코는 후반 2분 동점 골을 뽑아내 균형을 맞췄습니다.후반전 시작과 함께 교체로 나선 아데몰라 루크먼이 페널티지역 왼쪽에서 찔러준 패스를 훌리안 알바레스가 페널티지역 정면에서 왼발로 방향을 바꿔 동점 골을 터트렸습니다.아틀레티코의 스트라이커 알바레스는 이번 시즌 공식전 8경기 만에 자신의 마수걸이 득점을 터트렸습니다.역전을 노리던 아틀레티코는 '퇴장 악재'에 스스로 발목을 잡았습니다.아틀레티코는 후반 19분 중앙 미드필더 모르텐 히울만이 중원에서 경합을 펼치다 슈투트가르트 슈틸러의 발목 부위에 거친 태클을 시도했고, 주심은 곧바로 레드카드를 꺼냈습니다.수적 열세에 빠진 아틀레티코는 슈투트가르트의 공세를 힘겹게 막아내며 1대1 '진땀 무승부'에 그쳤습니다.황인범이 교체로 출전한 포르투는 포르투갈 포르투의 드라강 스타디움에서 열린 PSV 에인트호번(네덜란드)과 UCL 리그 페이즈 3차전 홈 경기에서 0대1로 졌습니다.포르투는 3연패했고, 에인트호번은 첫 승리를 맛보며 1승 1무 1패가 됐습니다.전반을 득점 없이 마친 포르투는 후반 12분 에인트호번의 휘스 틸에게 결승골을 얻어맞았습니다.포르투는 실점 직후 곧바로 벤치에서 대기하던 황인범을 투입해 전술 변화를 노렸습니다.황인범은 1차례 슈팅이 수비수에 막히고, 한 차례 킬 패스를 기록하며 분전했지만 팀의 패배를 막지 못했습니다.(사진=게티이미지)