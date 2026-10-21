강남 빌딩 2곳에 '연쇄' 방화…19명 부상

<앵커>



어제(20일) 낮 70대 남성이 서울 강남구 건물 두 곳에 불을 질렀습니다. 시민 19명이 다쳤고 수십 명이 급하게 대피해야 했습니다.



오늘 첫 소식 동은영 기자입니다.



<기자>



건물 밖으로 시꺼먼 연기가 솟아오르고 뜨거운 열기 탓에 외벽 구조물이 떨어져 나갑니다.



창문을 빠져나와 구조를 기다리는 사람들이 건물 외벽을 등지고 위태롭게 서 있고, 사다리차를 이용해 소방관들이 구출을 시도합니다.



[빨리빨리. 어떡해 어떡해. 불 더 난다.]



서울 강남구 역삼동에 있는 7층짜리 건물 3층에서 불이 났습니다.



[목격자 : 남성분 한 분이 몸을 반틈만 내밀고 계속 구급차 불러달라고 말씀하시고. 옆에서는 검은색 연기, 엄청 불나고 있고….]



2명이 중상을 입는 등 11명이 다쳐 병원으로 이송됐고 건물 안에 있던 60여 명이 긴급 대피했습니다.



중상자 가운데 30대 여성은 불이 난 3층 복도에서 심정지 상태로 발견됐는데, 지금은 호흡을 회복한 것으로 전해졌습니다.



[목격자 : 한 분은 들것에 실려 나오셔서 심폐소생술을 받으시는 거 봤고요. 유리창 깨지는 소리 들리고 막 유리 떨어지고. 그리고 안에서 사람 보이고….]



그런데 이 건물에서 불이 나기 약 10분 전, 불과 200미터 정도 떨어진 또 다른 건물에서도 불이 나고 있던 것으로 파악됐습니다.



10층짜리 상가 건물 4층에서 난 이 화재로 8명이 다쳤는데, 이 중 3명이 심한 호흡곤란 증세를 보여 치료를 받았습니다.



[목격자 : 사람들이 웅성웅성 불났다고, 나가야 된다고. 갑자기 방송이 나왔어요. 건물 밖으로 나가달라고….]



"누가 불을 질렀다"는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 1시간여 만에 양쪽 건물 모두 불길을 잡았습니다.



경찰은 건물 두 곳에 연달아 불을 지른 용의자로 70대 남성 A 씨를 특정했고 화재 발생 4시간 만인 오후 4시 10분쯤 서울 종로구 인근에서 A 씨를 붙잡았다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김세경·양지훈, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 김한길)