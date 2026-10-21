이번에도 천만 쓸까…'신과 함께' 세 번째 이야기 나온다

한국 영화 최초 시리즈 두 편 모두 천만 관객을 돌파한 영화 '신과 함께'가 새로운 이야기로 돌아옵니다.



내년 하반기 촬영을 목표로 본격 준비에 들어갔다고 하네요.



신과 함께의 세 번째 이야기, '신과 함께-생과 사'는 죽어서도 놓지 못한 마음 때문에 저승으로 떠나지 못한 영혼들이 머무는 '구천'을 배경으로 합니다.



삶과 죽음 사이에 멈춰 선 주인공이 끝내 부르지 못한 노래를 찾아 9개의 세계를 건너는 이야기인데요.



시리즈를 연출한 김용화 감독이 내년 하반기 촬영을 목표로 준비 중이라고 합니다.



주호민 작가의 웹툰을 원작으로 한 신과 함께 시리즈는 동양의 사후 세계를 바탕으로 저승과 지옥의 모습을 그린 영화입니다.



2017년 개봉한 '죄와 벌'은 1천440만 명이 넘는 관객을 모았고, 2018년 '인과 연'은 1천220만 명 넘게 동원해 한국 영화 최초로 시리즈 1, 2편 모두 천만 관객을 돌파하는 기록을 세웠습니다.